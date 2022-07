Colpo di scena: Luca Daffrè e Marialaura De Vitis spiazzano dopo l’Isola

Colpo di scena tra Luca Daffrè e Marialaura de Vitis: spiazzano dopo l’Isola

L’Isola dei Famosi 2022 è finita con la vittoria dell’attore e naufrago Nicolas Vaporidis. In finale, in sua compagnia, c’erano Nick Luciani, Mercedesz Henger, Carmen Di Pietro, Luca Daffrè e Marialaura De Vitis.

E’ proprio su questi ultimi che soffermiamo la nostra attenzione.

I due si sono conosciuti in Honduras e giorno dopo giorno il loro interesse è cresciuto molto. In vari confessionali entrambi rivelano di provare un interesse importante e proveranno in Italia ad uscire per capire come andrà a finire.

Nessuno dei due si sbilancia troppo, ma si capisce che non c’è solo amicizia.

Ecco però che spunta il colpo di scena dopo la finale dell’Isola dei Famosi. Vediamo cosa è successo

Colpo di scena tra Luca Daffrè e Marialaura De Vitis dopo l’Isola

Tutto inizia dalla finale dell’Isola dei Famosi 2022. Luca Daffrè si posiziona secondo sul podio nel reality show.

Il naufrago riesce a posizionarsi a questo posto dopo aver vinto il televoto contro Mercedesz Henger e Marialaura De Vitis, mentre il gesto social cambia tutto dopo l’Isola.

Quando l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si trova a nominare quest’ultima, motiva la sua scelta dicendo che non gli è piaciuto l’avvicinamento di Marialaura a Mercedesz dopo i battibecchi avuti nelle prime settimane.

La De Vitis non crede affatto a questo parole e glielo dice in diretta. Secondo lei, Luca l’ha votata perché la riteneva meno forte al televoto e quindi era più facile vincere contro di lei.

Fatto sta che Daffrè vince la sfida e la coppia non si rivolge più parola.

Durante un momento di stop, la naufraga ammette di esserci rimasta veramente male per la nomination. Spera comunque di chiarire con Luca una volta finito il reality show e rientrati nel resort.

Sembra però che tra i due non sia tornata la pace. Daffrè si mostra sui social sempre in compagnia di Nicolas e Alvin e balla insieme a Mercedesz Henger.

Di Marialaura nemmeno l’ombra che invece pubblica storia assieme a Carmen Di Pietro e le dedica anche un post strappalacrime.

Mentre Nicolas Vaporidis dedica la sua vittoria a Lui, si può notare che all’inizio Luca e la De Vitis non si seguono sui social, nonostante abbiano già iniziato a seguire la maggior parte degli altri ex concorrenti.

Nelle ultime ore, però arriva il follow. Che si siano finalmente chiariti una volta per tutte? Il colpo di scena arriverà tra di loro e proveranno a frequentarsi in Italia o è già finito tutto dopo l’Isola?