Clamoroso ritorno a Uomini e Donne? “Tornerei anche domani”

“Tornerei anche domani“: clamoroso ritorno a Uomini e Donne?

Uomini e Donne è fermo per la pausa estiva. Maria De Filippi ha guadagnato ascolti da urlo e adesso si gode le meritate ferie in vista della prossima edizione che inizierà a settembre.

Maria sarà anche in vacanza, ma deve comunque pensare ai Troni della prossima stagione. Inoltre, avrà bisogno di nuovi opinionisti? A tal proposito, ci potrebbe essere un clamoroso ritorno a Uomini e Donne, ma vediamo di chi si tratta

“Tornerei anche domani”: clamoroso ritorno di Karina a Uomini e Donne

Karina Cascella è una ex opinionista di Uomini e Donne. Ha lavorato per molti anni al fianco di Gianni Sperti e Tina Cipollari facendosi un nome all’interno del piccolo schermo.

La donna non ha peli sulla lingua e, finita la sua esperienza nel dating show, si occupa dello stesso ruolo in altre trasmissioni televisive.

Arriva l‘addio di una coppia dopo un mese dalla scelta, mentre Karina decide di lasciare per un paio di anni la televisione a causa della pandemia. La sua priorità era la salute della sua famiglia e voleva occuparsi solo di loro nel periodo d’emergenza mondiale.

Nonostante ciò, Karina ha un vasto seguito su Instagram. Aggiorna sempre i suoi fan mostrando cosa fa nelle sue giornate e risponde alle loro domande.

Proprio rispondendo ad una di queste, l’ex opinionista ripensa alla sua avventura a Uomini e Donne e fa una confessione.

“Tornerei anche domani. È stata la mia prima ‘casa’ e mi divertirei da morire” commenta la donna e aggiunge inviperita: “Ne avrei di cose da dire lì ad alcuni… specie del Trono Over”.

Mentre un ex volto è ricoverato in ospedale dopo il matrimonio, Cascella non rivela a chi farebbe la paternale sul loro comportamento. Probabilmente si tratta di Ida Platano e Riccardo Guarnieri che hanno fatto molto parlare di sé durante l’ultima edizione.

Per quanto riguarda altri programmi televisivi, Karina direbbe di no ad una proposta per il Grande Fratello Vip. La dama rivela che non le riuscirebbe affatto facile convivere con delle persone sconosciute 24 ore su 24. Finirebbe solo per litigare tutti i giorni e questo non le fa venire molta voglia di diventare una possibile gieffina.

Maria De Filippi chiederà a Karina di tornare o rimarrà solo un sogno per l’ex opinionista di Uomini e Donne? Non ci resta che aspettare la prossima edizione