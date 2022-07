Altro che Belen! Tutti pazzi per Andrea Delogu: De Martino in fuga?

Andrea Delogu potrebbe far tremare Belen Rodriguez? Gli utenti della rete non hanno dubbi: tra lei e Stefano De Martino c’è molta complicità.

Belen Rodriguez sembrerebbe essere soltanto un dolce ricordo per gli utenti della rete che dopo il debutto di Tim Summer Hits hanno occhi soltanto per la coppia formata da Andrea Delogu e Stefano De Martino!

I due non hanno mai nascosto di essere molto amici ed una certa complicità sul palco è più che evidente. Questo fatto gli è tornato molto utile, tant’è che hanno fatto una figurone, portando a casa uno show di qualità ma al tempo stesso leggero e spensierato: insomma, perfetto per il periodo estivo.

In molti però, notando questo feeling hanno subito iniziato a pensare ben oltre la sfera lavorativa delle loro vita, supponendo che tra i due conduttori possa esserci molto di più di una semplice amicizia: Belen Rodriguez deve iniziare a preoccuparsi?

Stefano De Martino e Andrea Delogu conquistano a Tim Summer Hits: Belen archiviata

La risposta al dubbio degli utenti della rete è presto data: tra Stefano De Martino e Andrea Delogu c’è qualcosa di più di una semplice amicizia, come in molti sostengono, o Belen può dormire sogni tranquilli?

La seconda risposta è quella giusta: la bella modella argentina, che con il passare del tempo si sta affermando sempre di più come conduttrice delle reti Mediaset, può stare tranquilla: i due sono soltanto amici. Già in passato, infatti, prima che De Martino tornasse con Belen, ma aveva già conquistato il cuore di Mamma Rai, si era parlato di questo possibile gossip ed entrambi avevano categoricamente smentito qualsiasi tipo di interesse amoroso.

In particolar modo lei, affermando che si può essere amici di un collega particolarmente affascinante anche senza secondi fini come invece in molti hanno sospettato. Archiviato, quindi, il possibile flirt non resta che fare i migliori complimenti a Stefano De Martino e Andrea Delogu a Tim Summer Hits che sono riusciti a portare a casa uno show degno di nota, dimostrando di essere due conduttori estremamente versatili e in grado di ricoprire egregiamente il ruolo che gli è stato affidato.