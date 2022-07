Meghan Markle, tutti hanno notato l’outfit che esalta il suo corpo

Meghan Markle e il suo fisico mozzafiato. La Duchessa di Sussex ha sfoggiato un outfit incredibile, nessuno riusciva a staccarle gli occhi da dosso

Meghan Markle ha sempre fatto molta attenzione alla cura del corpo. In passato si è occupata di una rubrica sul benessere del corpo. Le sue diete hanno fatto il giro del mondo e la Duchessa di Sussex ha sempre avuto molta confidenza con tutto ciò che riguardasse il fitness. L’ex attrice statunitense ha anche scritto un libro di ricette e avrebbe dovuto produrre un podcast su Spotify l’anno scorso.

Il progetto si è arenato, almeno per il momento. Pare che l’ex stella di Hollywood avrebbe voluto invitare alcuni ospiti e discutere con loro di tutto ciò che riguarda il benessere con il corpo attraverso il cibo. Nelle ultime ore, Meghan Markle ha fatto discutere a causa di un outfit molto particolare. La moglie di Harry ha lasciato tutti a bocca aperta, nessuno dei presenti riusciva a smettere di osservarla.

Meghan Markle, look total denim per la Duchessa di Sussex

Anche se in Gran Bretagna le cose non sono andate come se le aspettava, Meghan Markle può ritenersi soddisfatta della sua partecipazione al Giubileo di Platino. L’ex protagonista di Suits ha indossato degli abiti sobri e ha fatto di tutto per non attirare l’attenzione, riuscendoci in parte, perché gli occhi dei media erano quasi tutti per lei e per suo marito, soprattutto in occasione dell’evento nella Cattedrale di Saint Paul.

Tornati in California, i Sussex hanno ripreso la loro vita di tutti i giorni. Nonostante qualche contrattempo, Harry ha partecipato ad una gara di polo ed ha perso. Meghan l’ha consolato dopo la sconfitta ma tutti hanno notato il suo look. La Duchessa di Sussex indossava un completo total denim, con short ben sopra il ginocchio, camicia abbinata, felpa sulle spalle, occhiali da sole e sandali bassi.

La moglie di Harry si è presentata alla partita con i capelli lunghi e sciolti, ha trovato il tempo di godersi una limonata fresca ed ha parlato a lungo con suo marito sotto un gazebo, provando a rincuorarlo dopo la sconfitta della squadra dei Los Padres. Il match si è tenuto in un lussuoso centro sportivo di Santa Monica, frequentato da molti vip, compresi Harry e Meghan.