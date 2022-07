Test: vuoi diventare un agente dei servizi segreti? Risolvi il mistero

Soltanto un vero agente dei servizi segreti riuscirà nell’impresa di risolvere il mistero. Supera il test e diventerai un vero agente

La CIA (Central Intelligence Agency) è solita pubblicare sul suo account ufficiale Twitter alcuni simpatici test per incuriosire i suoi follower. Questi quesiti servono a tenere in allenamento gli agenti meno esperti e a reclutarne dei nuovi. In mezzo ad oltre tre milioni di follower, infatti, potrebbe nascondersi il prossimo agente da ingaggiare. E se fossi proprio tu? Vediamo cosa sai fare.

Questo test metterà a dura prova la tua capacità di osservare contemporaneamente due immagini e individuare tutte le incongruenze, possibilmente in meno di un minuto. Credi di essere all’altezza di superare il test? Gli utenti iscritti al profilo della CIA sono stati messi in difficoltà, tu dovrai essere più bravo e dovrai dimostrare di poter essere un vero agente dei servizi segreti.

Guarda con attenzione le due immagini in alto, sembrano identiche ma non è così. Tra l’immagine in alto e quella in basso ci sono alcune differenze, quali? Quante differenze riesci a trovare in meno di un minuto? Fai partire il cronometro del tuo smartphone e poi scorri il testo verso il basso, troverai la soluzione del test

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere è assolutamente necessario concentrarsi e isolarsi da tutto e tutti. Le distrazioni potrebbero rovinarti il risultato finale. Le differenze tra le due immagini sono 14, quante ne hai individuate? Se le hai trovate tutte, non ci resta che farti i complimenti, questo test era veramente molto complicato e pochissimi utenti hanno fatto en plein. Ecco le 14 differenze.

Se non le hai trovate tutte o ne hai scovate meno di otto, non preoccuparti. Può darsi che tu sia abile in altri tipi di test, ognuno ha delle specifiche capacità, adesso tocca a te capire quali siano le tue. Questo test non ha alcuna validità scientifica. La CIA pubblica questi quesiti per stuzzicare la fantasia dei suoi follower e noi facciamo la stessa cosa con le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Il quiz è terminato, speriamo ti sia piaciuto. Ne troverai altri anche nei prossimi giorni, sempre divertenti e stimolanti come quello di oggi.