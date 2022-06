Giucas Casella asfalta Manila Nazzaro: reazione al veleno sul web

Reazione al veleno tra due ex gieffini: Giucas Casella asfalta Manila Nazzaro

Nonostante il Grande Fratello Vip 6 sia finito da molti mesi, le dinamiche tra ex vipponi non mancano.

Manila Nazzaro e Giucas Casella sono due protagonisti della scorsa edizione. Lei ex Miss Italia del ’99 incoronata dal grande Alberto Sordi e lui grande paragnosta.

Nella Casa più spiata d’Italia, i due ex gieffini erano amici, non dei più intimi, ma avevano un buon rapporto. Scherzavano, ridevano, insomma, si volevano proprio bene.

Ma le ultime parole di Manila non sono piaciute a Giucas che asfalta la donna. Vediamo cosa è accaduto

Manila Nazzaro, dopo mesi dalla conclusione del GF Vip 6, viene invitata per una intervista al magazine Chi.

La donna ha elogiato Miriana Trevisan e Aldo Montano e ammette di avere ancora un grande legame con entrambi.

Al contrario, Manila non spende belle parole per Katia Ricciarelli e Giucas Casella. La soprano viene definita una “delusione incredibile“, mentre all’ex gieffino viene attribuito l’appellativo del “più grande giocatore“.

La Nazzaro aveva un forte legame con la Ricciarelli all’inizio del reality show. Dopo un periodo, però, l’ex Miss Italia litiga con Soleil (amica in comune tra le due) e Katia fa un po’ il doppio gioco tra l’una e l’altra. In particolar modo, la soprano ci rimane molto male quando Manila si avvicina a Miriana, grande antipatia di Katia.

Insomma, un gran caos!

Cosa c’entra Giucas vi starete chiedendo. Beh, diciamo che nella Casa ha sempre cercato di rimanere neutro, come la Svizzera. Con il suo modo di fare molto divertente si è tenuto lontano dalla maggior parte delle dinamiche, ma non perdeva tempo nel dire all’orecchio fidato di un amico il suo parere.

Io credo che sia normale: perché dire a tutti che qualcuno ti sta antipatico se è solo una questione di pelle? Secondo me non si trattava di strategia, ma solo un metodo per evitare magagne inutili.

Manila, però una volta uscita dalla Casa ha sentito le parole del paragnosta e c’è rimasta giustamente male, mentre Signorini sceglie due nomi bomba per il GF Vip 7.

Dopo l’intervista e saputa la notizia, Giucas asfalta Manila sui social. Prima le scrive un tweet in cui riporta le seguenti parole: “Mi dispiace cara Manila leggere le tue parole, perché al contrario io ti ho voluto bene a modo mio, e te ne voglio ancora. Buona vita a te (Giucas)“.

Sarà verità o meno?

Su Instagram, poi ripubblica il post e aggiunge nelle storie: “Manila, capisco che fa caldo, ma…“.

Dopo qualche ora, sempre su questo profilo, Giucas pubblica uno scatto di lui che viene abbracciato da Manila quando erano nella Casa con la canzone “La verità” di Vasco Rossi.

Una palese frecciatina all’ex gieffina, mentre un ex naufrago svela la verità sul GF Vip.

Manila sta comunque bene. E’ felicemente innamorata del suo fidanzato Lorenzo Amoruso e i suoi due figli. Giucas anche è contento del suo ritorno alla quotidianità e non ha sicuramente voglia di litigare inutilmente proprio con questo caldo…