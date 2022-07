Sei un buon osservatore? Trova le differenze che ci sono in queste foto

Credi di essere un buon osservatore? Risolvi il test e trova tutte le differenze. Soltanto un vero genio le troverà tutte. Vediamo cosa sai fare

Avere delle buone doti di osservazione aiuta anche nella vita di tutti i giorni. Chi riesce a percepire anche i dettagli più piccoli, solitamente fa attenzione a tutto ed è impossibile ingannarlo. Questa capacità si allena ma è necessario che sia presente sin dalla nascita. Gli osservatori migliori sono quelli che fanno tutto in maniera naturale e istintiva, non hanno bisogno di allenamento. Per tutti gli altri c’è la pratica e lo studio.

Oggi metteremo alla prova la tua capacità di osservare due immagini e trovare il numero più alto di incongruenze possibili. Pensi di essere all’altezza della situazione? Hai bisogno di un cronometro, di un foglio di carta e di una penna. Ma, soprattutto, non dovrai sbirciare le soluzioni, altrimenti non vale! Affinché il test sia valido, prova a fermarti dopo sessanta secondi e poi consulta la soluzione.

Guarda con attenzione le due immagini in alto. Sembrano uguali ma non è così, nascondono diverse differenze. Le vedi? Quante differenze riesci a trovare? Adesso fai partire il cronometro, trovi la soluzione qui sotto.

La soluzione del test

Per risolvere un quiz del genere è indispensabile restare concentrati durante tutto la durata del test. Le distrazioni possono costringerti a perdere di vista i dettagli più importanti, facendoti confondere e inducendoti inevitabilmente all’errore. Le differenze tra le due immagini sono undici, le trovate tutte? In questo caso è obbligatorio farti i complimenti perché non era per niente facile. Ecco le undici differenze.

Se non le hai trovate tutte, non preoccuparti. Non vuol dire che tu non sia capace, forse hai altre capacità. Prova a risolvere dei test diversi da questo, vedrai che anche tu otterrai grossi risultati in futuro. Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica, è soltanto un modo per distrarre le nostre lettrici ed i nostri lettori. Questo test è stato pubblicato alcuni mesi fa sulla pagina Twitter della CIA (Central Intelligence Agency).

Il test è terminato, ti è piaciuto? Hai trovato tutte le differenze? Nei prossimi troverai altri quiz sul nostro sito, sempre molto divertenti, curiosi e stimolanti come questo. A presto.