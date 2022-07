Cosa mangia Kate Middleton? La risposta ti lascerà senza parola

Qual è la dieta di Kate Middleton? Cosa ama mangiare la Duchessa di Cambridge? Non crederai ai tuoi occhi quando leggerai la risposta

Cosa mangiano i vip? A volte la risposta potrebbe deluderci, altre volte sorprenderci in positivo o potrebbe semplicemente confermare le nostre aspettative. A volte ci facciamo distrarre dai luoghi comuni e pensiamo che una persona, soltanto perché appartiene ad un determinato ceto sociale, mangi soltanto cibo lussuoso e vada a cena tutte le sere in un ristorante stellato. A volte è così, ma non sempre.

In passato abbiamo già visto cosa mangiano Meghan Markle e la Regina Elisabetta. L’ex attrice statunitense non è così attenta alla dieta come si potrebbe pensare, soprattutto dopo la nascita della piccola Lilibet Diana. La moglie di Harry mangia pasta anche a cena e nessuno ci avrebbe mai creduto se Meghan in persona non avesse pubblicato delle foto sui social in passato. Oggi parleremo di un’altra duchessa, molto più amata dal popolo britannico: cosa mangia Kate Middleton? Qual è la sua dieta preferita? Tra poco potrai scoprirlo.

Kate Middleton, ecco cosa mangia la Duchessa di Cambridge

Cosa mangia la futura regina d’Inghilterra? Kate Middleton, che da poco ha superato un trauma importante, ama cucinare il pollo al forno. Si tratta del piatto preferito del Principe William, passione condivisa con suo fratello Harry, forse una delle poche ancora esistenti. Sembra che la Duchessa di Cambridge non passi molte ore davanti ai fornelli ma per il pollo al forno fa un’eccezione, per amore di suo marito.

A differenza di Meghan Markle, Catherine Middleton non ha mai amato rivelare i suoi segreti in pubblico. È raro che Kate si sbottoni durante un’intervista o una conferenza stampa, è molto più riservata della sua acerrima nemica statunitense. Eppure non gliele ha mandate a dire durante il Giubileo di Platino. Proprio a causa della sua riservatezza, non abbiamo molte informazioni sulla sua dieta, pollo al forno a parte.

Secondo alcune indiscrezioni riportate in passato dai media britannici, a Kate piace fare colazione con dei fiocchi d’avena e mirtilli. La duchessa non mangia molto a pranzo, si limita ad un po’ di insalata con dei cetrioli. A cena preferisce mangiare lenticchie, accompagnate da verdure. La Duchessa di Cambridge non disprezza della frutta a merenda e si occupa personalmente della dieta dei suoi figli.