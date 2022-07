Che Dio ci aiuti 7, Francesca Chillemi allo scoperto: ecco la nuova Azzurra

Francesca Chillemi allo scoperto: ecco la nuova Azzurra di Che Dio ci aiuti 7

Che Dio ci aiuti è una sitcom prodotta dalla Rai che va avanti da 7 anni. La storia racconta di Suor Angela, una ex carcerata che cerca di salvare il convento dove vive reinventandolo in un moderno convitto universitario.

Da qui partono le mille avventure! Amori, litigi, insicurezze e scoperte, ma anche la temibile Suor Costanza.

La serie televisiva si è conclusa per la pausa estiva un mesetto fa. La produzione sta rinnovando il programma, anche perché alcuni personaggi sono andati via.

Ma Francesca Chillemi c’è ed ecco la nuova versione della nostra Azzurra. Vediamola insieme cosa è accaduto

La produzione di Che Dio Ci aiuti ha ufficialmente ripreso le registrazioni della settima edizione.

Sono tante le cose che dobbiamo ancora chiarire o scoprire. Ad esempio, cosa accadrà a Nico che ha lasciato sull’altare Ginevra innamorata di Erasmo? E Monica tornerà veramente con Santopaolo dopo aver lasciato Emiliano?

Tra pochi mesi sapremo tutto, mentre arriva la perdita che fa tanto male.

Ecco che Francesca Chillemi, interprete del personaggio di nome Azzurra, si mostra in modo totalmente diverso. Sulla didascalia si legge: “Stiamo lavorando per voi…”

Pubblica uno scatto sul suo profilo Instagram. Lei bellissima con un filo di trucco in viso e gli occhi grandissimi, indossa una maglietta bianca a collo alto, un golfino a scollo a V stretto e una collana con il crocifisso.

Si, perché Azzurra diverrà una Sorella nella prossima edizione, mentre arriva la sorpresa inaspettata.

Questa scelta della produzione non è piaciuta molto al pubblico. Alcuni, infatti si lamentano anche sotto questo post.

C’è chi è pronta ad accettare consigli per questo cambiamento di Azzurra, chi la trova bellissima in qualsiasi versione e chi non vede l’ora di andare avanti con la storia.

Nonostante la protagonista Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, abbia affisso al chiodo il suo velo per la prossima stagione, le aspettative sono comunque alte. Ci saranno tanti cambiamenti e nuove dinamiche che “svecchieranno” un po’ il programma. Almeno è questo quello che sperano i fan di Che Dio ci aiuti