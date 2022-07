Grande Fratello Vip 7 boom: l’annuncio che cambia tutto

L’annuncio che cambia tutto: Grande Fratello Vip 7 boom

Tra poco meno di tre mesi ripartirà il Grande Fratello Vip nella sua settima edizione. A condurre il programma, troveremo per il quarto anno di fila, il grande e gossipparo Alfonso Signorini.

Il presentatore, dopo qualche mese di vacanza, sta pensando al cast del prossimo inverno. Tante sono le idee e la voglia di ripartire, ma arriva l’annuncio che cambia tutto.

Scopriamo insieme cosa sta accadendo

Cambia tutto al Grande Fratello Vip 7: annuncio boom

La scorsa edizione del GF Vip ha preso consensi come non. Dopo 6 mesi di programma, la vincitrice del reality show è Jessica Selassié, la sorella maggiore delle Princesse.

La scorsa edizione ha fatto molto parlare. Il pubblico ha trovato il tutto un po’ noioso. Non perché mancassero delle dinamiche o degli amori, ma più per il fatto che si perdeva troppo tempo sulle stesse coppie senza mai venirne a capo di nulla.

Ad esempio, quante ore abbiamo passato ad ascoltare Alex Belli e Soleil Sorge che cercavano di spiegare il loro rapporto artistico?

Insomma, la base era buona, ma la produzione non ha cercato di svecchiare un po’ il tutto.

Per questo Alfonso Signorini ha voglia proprio di cambiamenti. Dopo l’Isola dei Famosi che ha portato ascolti buoni a casa, il conduttore vuole riconfermarsi come il reality show migliore, mentre l’ex naufrago svela tutto sul GF Vip.

Ecco i due nuovi nomi bomba nel cast, mentre spunta l’annuncio sorprendente sulla pagina ufficiale.

Su Instagram la produzione pubblica una semplice foto dell’occhio del Grande Fratello. A lettere cubitali si legge: “Niente sarà più come prima! Stiamo tornando“.

Finalmente tutto cambia, ma è nella didascalia che si capisce meglio cosa sta accadendo: “Braccia dietro la schiena e occhi ben attenti… i lavori per la nuova edizione del GF Vip entrano nel vivo. Stiamo tornando“.

Oltre al cast, anche la Casa si sta rinnovando. Alfonso Signorini sa bene come comportarsi nel suo lavoro e anche quali sono i nomi del momento. Con eleganza e ironia sta cercando di creare un cast da urlo che possa intrattenere i tanti italiani che seguono il programma.

E’ quasi tutto pronto per la nuova edizione e io sto già fremendo