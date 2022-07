Test dei palloncini, trova l’intruso: è una sfida impossibile!

Bentornato con il consueto appuntamento dei test della Domenica, anche oggi abbiamo delle sfide interessanti da proporti. Il rompicapo in questione ha come protagonisti dei palloncini, sai individuare quello che non c’entra nulla con gli altri? Hai solo un minuto, inizia a giocare!

L’obiettivo del giorno è quello di testare le tue abilità di analisi e visione dell’insieme. Come ben vedi, ci sono tanti palloncini in foto, tutti accomunati da qualcosa. Che si tratti di colore, forma e scritte, sembrano tutti uguali, ma ti possono assicurare che invece ci sono delle grandissime differenze, riesci a trovarle? Ci sono delle strategie che potranno tornarti utili, te ne mostro qualcuna, ma poi sarai tu a giocare. Se invece vuoi subito la soluzione, scorri l’articolo e te la fornirò con la spiegazione.

Se ti piacciono i palloncini significa che sei un amante delle feste, e chi sa fare festa e sempre il benvenuto quando gioca con noi! Osserviamo per bene la foto, sappiamo che c’è qualcosa che non va, ma non salta subito all’occhio. Il consiglio che mi sento di darti è quello di immaginare quale potrebbe essere la differenza più grande, tanto da aver un cosiddetto “intruso”.

Ci sono tre colori: giallo, grigio chiaro e grigio topo. Le forme sono tutte rotonde o leggermente arrotondate. Invece, le scritte? Osserva con attenzione, così da poter festeggiare l’anno in modo adeguato.

Ci sei arrivato alla soluzione? Scorri l’articolo, non te ne pentirai.

Soluzione Test dei palloncini: ecco l’intruso, è proprio lì!

Nella maggior parte dei rompicapo è la logica la reale protagonista. Anima le sfide, e la risolve se solo la si mettesse per bene in gioco! Allora, sei pronto per risolvere un rompicapo con un indovinello molto particolare? Te lo propongo, ma se vuoi rimanere sul test di oggi, ti spiego come avresti potuto trovare facilmente la soluzione.

Innanzitutto, i miei suggerimenti sono stati abbastanza importanti. Ho cercato di mandarti sulla strada giusta, quella necessaria a comprendere che era proprio la scritta l’elemento differente.

Per logica, essendo noi nel 2022, quale sarebbe potuta essere la scritta errata? Proprio quella che indica il 2021! Hai visto dove si trova il palloncino?

In questo caso, la logica, l’attenzione e un pizzico di furbizia, giocano elementi fondamentali per trarre la soluzione. Una sfida simile ma con i numeri potrebbe fare al caso tuo? Risolvi il rompicapo matematico con dei tranelli nascosti, è il massimo!

Nel frattempo, prepariamo altre sfide, non perderne neanche una.