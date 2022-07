Ex Uomini e Donne torna in tv: colpaccio clamoroso per lei

By

L’ex di Uomini e Donne è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani dopo anni di assenza. Per lei è arrivato il colpaccio.

Uomini e Donne va in onda da diversi anni sul piccolo schermo degli italiani ed ha lanciato numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Alcuni sono riusciti a trovare la loro strada, mentre altri dopo un successo iniziale davvero clamoroso sono man mano scomparsi dalla tv.

Il motivo è molto semplice: nonostante l’amore che il pubblico prova nei loro confronti, la tv è radicalmente cambiata durante il corso di questi anni non trovando più un posto adatto per questi personaggi che hanno avuto sempre dovuto fare i conti con uno spazio più basso fino a scomparire del tutto.

Ora però le cose potrebbero presto cambiare in quanto secondo quanto rivelato da Tv Blog, che ha sempre lanciato notizie in anteprima che si sono rivelate essere vere, l’amatissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe tornare in tv con un ruolo di tutto rispetto che nulla ha a che fare con il dating show di canale 5.

Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice più amata è pronta a tornare in tv!

Secondo quanto rivelato dal portale, infatti, l’ex corteggiatrice più amata di Uomini e Donne, dove è previsto un clamoroso ritorno, dopo anni di pausa dal piccolo schermo degli italiani potrebbe avere un’altra chance per mostrare a tutti le sue doti artiche in quanto Carlo Conti l’avrebbe scelta per il cast di Tale e Quale Show. Di chi stiamo parlando?

Di Alessandra Pierelli, la scelta di Costantino Vitagliano. Dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne, Alessandra è diventata uno dei personaggi più famosi del piccolo schermo prendendo parte a programmi di successo come Buona Domenica e partecipando anche alla pellicola Troppo Belli, in coppia proprio con il suo ex fidanzato.

Ora, dopo anni di assenza, potrebbe tornare in tv con questo nuovo progetto che mostrerebbe nuovi lati di lei, quelli da imitatrice che durante il corso di questi anni non abbiamo ancora avuto l’opportunità di poter vedere. Alessandra Pierelli a Tale e Quale Show potrebbe essere senza alcun dubbio un’ottima svolta per la sua carriera.