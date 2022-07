Dopo il ritorno in Italia, abbraccio speciale per Mercedesz Henger

Mercedesz Henger è un personaggio emergente nel mondo dello spettacolo che continua a riscuotere successo. Reduce dall’esperienza all’ Isola dei Famosi, torna in Italia e la sorpresa che la aspetta è più dolce del previsto.

Il nome di Mercedesz Henger non può di certo passare inosservato, ma ad oggi è la stessa ex naufraga dell’Isola dei Famosi che insegue l’onda del successo con le su apparizioni televisive. Simpatica, solare e forte, è una ragazza con tanti sogni nel cassetto, la quale spesso però viene ostacolata come tutti i giovani dalle avversità della vita. Gli ultimi eventi, prima di partecipare al format, hanno stravolto la sua vita, e dopo il reality tutto cambia ancora, ecco come.

A soli 15 anni diventa Miss Volto a The Look of the Year, riscuotendo un certo successo. La modella è molto apprezzata per la sua bellezza e charm, così tanto da non poter passare inosservata nonostante la tenera età. Infatti, è da questa prima esperienza che inizia a sfilare per noti brand come Alviero Martini.

Ad oggi, è sempre più nota perché vuole consolidare la sua persona nella scena televisiva, e lo fa partecipando a noti programmi tv. Mette in gioco i suoi sogni, passioni e talenti nascosti, ma la vita non è sempre stata facile.

Ecco perché il ritorno a casa è dolce ed inaspettato, vi sveliamo quanto accaduto.

Mercedesz Henger e l’abbraccio inaspettato in Italia

Diciamo che per quanto riguarda le notizie sul suo ritorno, queste non sono poche. Infatti, si è ricongiunta ad un personaggio inaspettato e non è Edoardo Tavassi, ma qualcun altro di molto importante. Così, reduce dall’esperienza a L’Isola dei Famosi, nonostante la mancata vittoria, torna in splendida forma. Soprattutto qualcosa è cambiato, ma in positivo. Stiamo proprio parlando di una positività tanto cercata e finalmente trovata.

Mercedesz è la figlia di Eva Henger, ed è abbastanza noto che tra le due spesso non corra buon sangue. Ciò accade perché si tratta del tipico rapporto di madre e figlia che vivono fasi differenti della loro vita, e di conseguenza i contrasti sono più che naturali. L’incidente della modella insieme al marito Massimiliano Caroletti padre di Jennifer, ha destabilizzato tutti.

Soprattutto ha fatto comprendere ad entrambe quali sono le cose importanti della vita. Alla foto da lei condivisa nel suo profilo Instagram ufficiale, aggiunge questa didascalia.

“Le Henger finalmente riunite. Non aggiungo altro perché sminuirebbe il sentimento che si cela dietro a queste foto. ”

Nonostante le diverse novità saltate fuori dal ritorno dall’Isola, quella del giorno è la più importante. Perché ricca di amore, quello della famiglia che al di là delle difficoltà e scontri, rimane unita.