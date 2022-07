Test della penna: scegli e scopri il messaggio segreto che ha per te

Scegli una penna e scopri quale messaggio segreto ha per te con questo peculiare test

Oggi non parliamo di penne normali. Non si tratta né di biro, né di bic, ma dobbiamo volare indietro nel tempo.

Il test delle penne di oggi prende in considerazione quelle che usavano personaggi importanti come William Shakespeare. La piuma di un’anima, intinta nel calamaio che poi dava vita ad opere pazzesche e indimenticabili.

Attraverso questo test potrai scoprire quale messaggio nasconde la tua penna. Prima valutiamo le varie possibilità

Test: scegli una penna e leggi il tuo messaggio segreto

In questo test della penna ti mettiamo di fronte a cinque possibilità. Ricordati che le scelte non sono mai banali, quindi concentrati e leggi il numero corrispondente alla opzione optata.

Solo così potrai scoprire il tuo messaggio segreto.

1) Uno

Tu hai una mente eccellente. Sai un po’ di tutti gli argomenti e ciò ti rende unico. Hai anche vari talenti e pretendi molto da te stesso e dagli altri.

Sei un tipo molto perfezionista e ciò ti può portare a sgretolare dei rapporti sociali. Pretendi dagli altri quello che richiedi a te stesso.

Per questo motivo, preferisci rimanere da solo perché così puoi focalizzarti solo su te stesso.

Preferisci la tua salute mentale al piacere agli altri.

2) Due

Hai una grande autostima. Sai cosa vuoi, come ottenerlo e vai sicuro come un toro verso la meta. Non è tutto oro quel che luccica, però. Non hai una grande concentrazione e ti distrai veramente in modo facile.

Sei testardo e porti avanti le tue idee. Ciò ti porta ad essere valutato come un tipo arrogante.

Essendo molto precisino, se sbagli ti arrabbi tantissimo con te stesso. Errare ti manda fuori di testa.

Stai tranquillo! E’ normale sbagliare e hai tutto il tempo per recuperare.

3) Tre

Motivato e curioso, hai tanta voglia di fare avventure nella tua vita. Odi la noia e per te le esperienze valgono molto più dei regali. Vuoi una vita piena di ricordi e non di cose.

Mettiti degli obbiettivi importanti e lavora duro per raggiungerli. Sei un leader nato, perché sai comportarti in modo saggio mantenendo un ottimo rapporto con tutti i partecipanti del team.

Occhio però, c’è una pecora nera nel tuo gruppo di amici. Una persona di cui ti fidi, ti invidia tanto e parla male di te alle tue spalle.

4) Quattro

Tu odi le litigate e le urla. Sei una persona pacifica e non sopporti le persone che vogliono stare al centro dell’attenzione.

Preferisci il silenzio al caos, anche se te sei le persona più socievole del tuo gruppo.

Ami quando qualcuno parla di te e fare nuove amicizie. Non riesci però a dire mai di no. Devi stare attento, perché potrebbero approfittarsi della tua pazienza e disponibilità.

5) Cinque

Ami l’arte e sai anche fare arte. Il problema è che non credi nelle tue capacità. Sei il tuo peggior critico.

Sai benissimo che lavori bene e non ti distrai affatto quando hai un obbiettivo. Sei minuzioso, guardi il dettaglio e sai proprio il fatto tuo.

Hai una grande dedizione nel tuo lavoro, ma ti auto saboti per paura. Sii più dolce con te stesso. Sei bravo e assolutamente capace!