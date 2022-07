Guendalina Tavassi beccata così in spiaggia: poi la gag con il figlio

Guendalina Tavassi lascia Roma per godersi il mare del Circeo: in spiaggia viene beccata così. Poi la gag con il figlio Alessandro.

Guendalina Tavassi infiamma l’estate 2022 con un bikini mozzafiato. Per provare a trovare delle temperature più fresche rispetto a quelle che si respirano a Roma, la Tavassi, con i figli e il fidanzato Federico Perna, ha scelto di concedersi il weekend al mare. Giunti su una spiaggia del Circeo, la Tavassi ha sfoggiato il fisico mozzafiato che, dopo aver perso tono muscolare durante la permanenza sull’Isola dei Famosi 2022, è nuovamente in forma smagliante.

Sempre bellissima, dopo un risveglio lento, la Tavassi, con il fidanzato Federico Perna e i figli Chloe e Salvatore, è giunta in spiaggia dove ha sfoggiato un bikini da urlo.

Guendalina Tavassi lascia tutti a bocca aperta: il bikini è una favola

In Honduras, la Tavassi ha sfoggiato il suo fisico indossando bikini che sono stati particolarmente apprezzati dai fan. L’assenza di cibo, tuttavia, come ha spiegato lei stessa quando è rientrata in Italia, le ha fatto perdere il tono muscolare che, oggi, è tornato nuovamente anche sui glutei. Sulla spiaggia del Circeo, così, la Tavassi che ha non ha accettato il prolungamento dell’Isola dei Famosi 2022 anche per poter essere presente alla festa di compleanno della figlia Gaia per la quale non ha badato a spese, ha incantato tutti con delle curve da capogiro.

Un bikini dalle tonalità rosa che esalta il fisico della Tavassi che, prima di andare in spiaggia, ha anche regalato un siparietto ai followers con la complicità del figlio Salvatore. Prima del divertimento e dello svago al mare, Guendalina ha fatto fare qualche pagina del libro dei compiti delle vacanze ai suoi figli.

Tuttavia, se Chloe è stata più disciplinata, Salvatore ha dimostrato di non averne alcuna voglia raggiungendo la mamma a letto. Con una storia pubblicata su Instagram, la Tavassi ha provato a rimproverare il bambino, ma la risposta di quest’ultimo l’ha letteralmente spiazzata.

“Salvatore è qui nel letto perché non vuole più fare i compiti” – ha spiegato Guendalina ai followers. La risposta di Salvatore, però, non si è fatta attendere: “No, non voglio perché tu sei anziana”. Inizialmente spiazzata, Guendalina si è poi ripresa e ha replicato così al figlio: “Anziana ci sarai te, mamma al massimo può essere un po’ agè”.