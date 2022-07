Salta fuori la verità: l’ex vippone svela tutto

Il Grande Fratello Vip sta per ripartire, ma non dimentichiamoci dei nostri ex vipponi. Volti più o meno noti accompagnano le nostre giornate per mesi.

Che si amino o si odino, ognuno di loro ha creato qualcosa dentro di noi. Loro si mettono a nudo davanti a milioni di telespettatori e comunque ci vuole molto coraggio.

Come quello che ha avuto un ex gieffino nelle ultime ore. Ha svelato tutto e racconta la sua verità, ma vediamo insieme cosa ha confessato

Salta fuori la verità: Francesco Oppini, ex vippone, svela tutto

Francesco Oppini è il figlio di Alba Parietti, nonché ex vippone del GF Vip 5. Lui fece emozionare tutti con la sua storia d’amore, ma anche con l’amicizia forte che è nata con Tommaso Zorzi all’interno della Casa.

L’uomo, dopo un anno dalla conclusione del reality show, racconta la sua esperienza al GF Vip e spara a zero sugli altri programmi di questo genere.

Inizia commentando quale è il suo rapporto con gli ex coinquilini della Casa, mentre Alfonso Signorini sceglie due nomi bomba.

“Mi vedo, mi sento. Una volta che il programma finisce è difficile mantenere un rapporto continuativo. In modo netto è importante vedo Andrea Zelletta, sento Elisabetta Gregoraci, con Tommaso ogni tanto, Enock” confessa Oppini e aggiunge che è difficile vedersi nella vita di tutti i giorni, ma sa che ognuno di loro c’è se lui avesse bisogno.

Riguardo all’Isola dei Famosi, invece, Francesco rivela chi è il suo personaggio preferito dell’ultima edizione.

“Posso dirti che ho valutato bene il fratello di Guendalina, mi è sembrato un tipo molto simpatico. È un personaggio genuino, dà colore al programma. Se mi chiedessi chi è il mio preferito direi lui, anche se ho seguito molto poco il programma” commenta l’ex vippone.

Francesco poi si ferma a pensare ai reality show. Lui crede che ormai ci sia un ciclo di persone che partecipano a queste tipologie di programma, “come se fosse diventato un mestiere partecipare a tutti i reality“.

Molte persone pensano che Oppini accetti tutto quello che gli capita solo per apparire in televisione, mentre un vippone torna single per entrare nella Casa.

Proprio su questo punto, l’ex gieffino ha qualcosa da ridire e prende come esempio la proposta che gli è arrivata più volte per partecipare a Temptation Island.

“Per quelli che dicono che io accetto cose in tv posso dire di no, non metto le mie cose in piazza” commenta l’uomo e conclude: “Ho rifiutato Temptation Island tre volte, cerco di tutelare le persone a cui tengo in tutti i modi”.

Francesco Oppini non è un tipo da reality show. Uno gli è bastato e avanzato. L’ex vippone non ha paura di esporsi e rivela la sua verità, più o meno condivisibile