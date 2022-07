Dissing choc tra ex Uomini e Donne: lei sbotta e lo smaschera così

Uomini e Donne non ha portato pace tra i due che dopo la fine dell’esperienza nel programma si sono lasciati andare ad un dissing social.

Uomini e Donne è nato con lo scopo di fa trovare l’amore ai suoi protagonisti. A volte ci riescono, mentre altre purtroppo le storie terminano poco dopo la fine dell’esperienza all’interno degli studi Elios di Roma e non solo. I rapporti tra loro non restano nei migliori e spesso e volentieri non mancano i dissing social.

E’ il caso di Samantha Curcio e Alessio Cennicola, che dopo la fine del programma si sono detti ufficialmente addio (lui era stato paparazzato in dolce compagnia mentre ancora era al suo fianco) non sono rimasti in buoni rapporti, tutt’altro.

In particolar modo nelle scorse ore hanno iniziato un vero e proprio botta e risposta che ha scatenato gli utenti della rete, ma anche l’ex tronista di Maria De Filippi che ha scelto di smascherare Alessio Cennicola come soltanto lei sa fare.

Samantha Curcio e Alessio Cennicola, è guerra dopo Uomini e Donne: lei non perdona

Il tutto è iniziato quando Alessio Cennicola ha scelto di rispondere ad alcune delle domande dei suoi fedeli sostenitori e tra questi c’era chi gli chiedeva se fosse grato a Samantha Curcio per averlo scelto a Uomini e Donne, dove l’ex corteggiatrice ha mandato in tilt il web con il suo ultimo scatto, e dandogli una buona fetta di popolarità. La sua risposta? No.

Alessio ritiene di dover ringraziare la redazione e non la sua ex fidanzata, in quanto sarebbero stati loro a sceglierlo. La reazione di Samantha non si è fatta attendere ed ha subito risposto per le rime. La Curcio ha fatto notare che dovrebbe mostrargli tutta la sua gratitudine in quanto è stata lei a sceglierlo.

Durante il loro percorso, i potenziali corteggiatori inviano dei video alla redazione come provini e lo staff di Maria De Filippi girava tutto alla tronista per permetterle di scegliere chi di loro far arrivare in studio per lei. Samantha ha dunque “provinato” lei Alessio che sarebbe stato scartato numerose volte delle troniste che l’hanno preceduta e per questo vorrebbe un minimo di gratitudine.

Samantha Curcio ha sbugiardato Alessio Cennicola come soltanto lei sa fare, mandando in tilt gli utenti della rete.