Soleil Sorge, che fondoschiena da urlo: il web in fiamme

By

Soleil Sorge provoca e infiamma il web pubblicando una foto mozzafiato del fondoschiena da urlo: pioggia di applausi per lei.

Soleil Sorge infiamma il venerdì sera con una foto da urlo in cui il protagonista assoluto è il suo fondoschiena. L’influencer italo-americana si diverte a provocare i suoi followers che accettano la provocazione, rispondono con like e commenti e s’inchinano alla perfezione del lato B della loro beniamina.

Ancora una volta, dunque, Soleil riesce a far parlare di sè. Stavolta è bastata una semplice foto per diventare virale e mandare letteralmente in fiamme Instagram, ma qual è lo scatto che sta facendo impazzire tutti i suoi fan?

Soleil Sorge e il fondoschiena perfetto: la provocazione funziona

Il primo piano del fondoschiena di Soleil Sorge che, negli scorsi giorni, aveva stuzzicato i fan con foto scattate al lago in cui indossava solo gli slip, è il grande ed unico protagonista dell’ultima foto pubblicata sul proprio profilo Instagram dall’ex vippona. Nella foto che potete vedere qui in basso, Soleil indossa uno clip arancione che esalta la perfezione dei suoi glutei.

“Menomale che nella vita ci vuole culo perché si ce vulevn e zizz stev nguaiat”, scrive Soleil su Instagram pubblicando la foto che vedete qui in alto. “Bella de casa” commenta Vera Gemma che, con Soleil, è stata ospite di una puntata dell’Isola dei Famosi 2022 che ha decretato la vittoria di Nicolas Vaporidis mentre Carmen Di Pietro che è rientrata in Italia trovando un’amara sorpresa, si è accontentata del terzo posto.

“Un’opera d’arte meravigliosa”, scrive poi una ragazza. “Straordinaria architettura del muro che si sposa con le soffici tonalità del costume e la leggerezza del soffio sui capelli”, aggiunge un’altra follower della Sorge. E ancora: “Unica come sempre”, “Tu sei pazzesca”, “Il tuo è tanta roba”.

Per Soleil, l’estate sarà a metà strada tra impegni di lavoro e vacanze. Negli scorsi giorni si è concessa qualche giorno di relax con l’amica Dayane Mello che potrebbe aver trovato un nuovo amore. La prossima stagione televisiva, invece, porterà novità nella sfera professionale della Sorge? I fan sperano di rivederla in tv e in tanti sperano di vederla alla conduzione del Gf Vip Party che, durante la sesta edizione del reality è stato condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi.