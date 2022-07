Chiara Ferragni, Sanremo 2023 d’oro: la folle cifra che porterà a casa

Chiara Ferragni ancora più ricca con Sanremo 2023? La folla cifra che l’influencer dovrebbe portare a casa per due serate.

Grande attesa per il Festival di Sanremo 2023 che porterà sul palco del Teatro Ariston Chiara Ferragni. Il nome della moglie di Fedez è stato più volte accostato alla kermesse canora senza, tuttavia, trovare riscontro. Stavolta, invece, il matrimonio tra la Ferragni e Sanremo è già stato annunciato dal diretto artistico Amadeus che tornerà all’Ariston per il quarto anno consecutivo.

Ad annunciare la presenza di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 è stato lo stesso Amadeus nel corso di un’edizione del TG1. Un annuncio che ha scatenato l’entusiasmo dei milioni di fan dell’influencer e imprenditrice che, sui social, pubblicando la foto che vedete qui in alto, non ha nascosto l’emozione. Ma quanto guadagnerà la Ferragni come prima donna di Sanremo?

Chiara Ferragni: indiscrezioni sul cachet per Sanremo 2023

Il Festival di Sanremo 2023 andrà in onda su Raiuno dal 7 all’11 febbraio. Sul palco, durante la prima e l’ultima serata della kermesse canora, accanto ad Amadeus, ci sarà proprio Chiara Ferragni, oggi una delle donne italiane più importanti. La carriera della Ferragni è cominciata come influencer. Il successo le ha permesso di diventare imprenditrice e costruire un vero impero.

Contemporaneamente è riuscita a costruire una famiglia meravigliosa con Fedez diventando mamma di Leone e Vittoria. “Sono così fortunata”, ha scritto su Instagram pubblicando una serie di foto in cui si diverte con i suoi bambini. Chiara, dunque, diventata da poco zia per la prima volta con la nascita del piccolo Edoardo, figlio della sorella Francesca, è pronta a vivere l’ennesima emozione della sua carriera salendo sul palco dell’Ariston.

Secondo quanto fa sapere il settimanale Diva e Donna, Chiara Ferragni dovrebbe percepire ben 100 mila euro! Per il momento si tratta di rumors non ancora confermate. Il pettegolezzo sul cachet che sarebbe stato riconosciuto alla Ferragni sta già facendo il giro del web.

In attesa di scoprire se i rumors si riveleranno fondati, la Ferragni si sta godendo i primi giorni di mare in Puglia con la famiglia mentre Amadeus si sta riprendendo dopo essere stato contagiato dal covid. Ancora top secret, invece, le altre donne che affiancheranno Amadeus così come il cast dei cantanti che, esattamente come accaduto nelle altre edizione del Festival di Amadeus, dovrebbe accontentare sia il pubblico più adulto che quello più giovane.