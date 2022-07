Test: non riuscirai mai a trovare tutte le differenze in questa foto

Soltanto un vero fenomeno riuscirà a trovare le differenze nelle due immagini. Risolvi il test se pensi di essere un buon osservatore

Hai mai notato qualcosa che gli altri non riuscivano nemmeno a percepire? Alcune persone hanno la capacità di vedere dei dettagli minuscoli dove gli altri fanno fatica a distinguere i particolari più in evidenza. E tu, pensi di essere un ottimo osservatore? Se la risposta dovesse essere positiva, sappi che sei nel posto giusto. Oggi potrai cimentarti con un test di osservazione, proposto addirittura dalla CIA.

L’agenzia di servizi segreti statunitensi ha pubblicato su Twitter questo test, mandando in tilt più di tre milioni di follower. La Central Intelligence Agency ama solleticare la fantasia dei suoi follower con questi esercizi di osservazione, mantenendo in allenamento anche i suoi agenti meno esperti. Hai soltanto un minuto per dare una risposta, vediamo cosa sai fare.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo due immagini, all’apparenza uguali. Ma l’apparenza inganna e anche stavolta è così. Le due immagini hanno delle differenze, quali? Quante differenze sei in grado di trovare in meno di un minuto? Adesso fai partire il cronometro, poi scorri il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

La soluzione del test

Per risolvere questo quiz è necessario concentrarsi e isolarsi dal resto del mondo. Le distrazioni ti impediranno di rispondere correttamente. Le differenze tra le due immagini sono tredici, quante ne hai trovate? Se le hai individuate tutte, meriti i nostri complimenti perché non è mai facile risolvere un test del genere. Ecco tutte le differenze tra le due immagini.

Se non hai trovato tutte le differenze, non buttarti giù con il morale. Può capitare, forse hai soltanto bisogno di maggiore allenamento con altri test simili a questo. Prova a cimentarti con un test al giorno, vedrai che in futuro migliorerai e riuscirai a rispondere entro un minuto. Questo quiz non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Il test è terminato, quante differenze hai trovato? Se ti è piaciuto questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri, sempre molto divertenti e stimolanti come questo.