William, la foto per la festa del papà che ha commosso il web

Molte persone si sono commosse guardando la foto che il Principe William ha pubblicato per la festa del papà. Alcuni commenti sono bellissimi

Il Principe William ha pubblicato una meravigliosa foto in occasione della festa del papà. Nel mondo anglosassone, questa celebrazione si festeggia la terza domenica di giugno, mentre in Italia cade sempre il 19 marzo, per questioni religiose. Attraverso il loro profilo Instagram, William e Kate hanno pubblicato uno scatto che ritrae il primogenito di Carlo e Diana insieme ai suoi tre figli, tutti sorridenti e felici.

George, Louis e Charlotte sono in compagnia del padre, mentre pare che lo scatto sia stato effettuato dalla stessa Kate Middleton. I Cambridge hanno acquisito una grande popolarità negli ultimi anni, soprattutto dopo l’addio di Harry e Meghan alla Royal Family. Da quel momento in poi, infatti, il popolo inglese ha affidato ai due quarantenni le proprie aspettative sul futuro della monarchia britannica. Alcuni commenti sotto il post di William e Kate meritano di essere menzionati.

William, la foto che ha commosso gli utenti Instagram

Il Principe William, che ha da poco elaborato un doloroso addio, ha pubblicato una foto su Instagram in occasione della festa del papà. Lo scatto è stato particolarmente apprezzato dai follower dei Cambridge perché ha collezionato tantissimi like e molti commenti positivi. “Un papà fantastico”, si legge scorrendo i commenti entusiasti, provenienti da tutto il mondo.

“Questa foto mi fa sperare in un grande futuro”, scrive Sara, e ancora: “Questi sono i quattro gemelli della regina”, commenta Vid, evidenziando la somiglianza tra William, i suoi figli e la Regina Elisabetta. L’anziana sovrana, che recentemente ha vissuto una giornata indimenticabile, ha dato gli auguri a suo nipote in privato, come da tradizione. La foto è stata scattata nella dimora londinese dei Cambridge.

Il post su Instagram ha anche una didascalia: “Augurando una buona festa del papà a padri e nonni di tutto il mondo oggi!”. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, la foto non sarebbe stata scattata da un fotografo della Royal Family, bensì da Kate Middleton. Questo dettaglio sottolinea ancora una volta l’intimità di questo scatto e la gioia nel pubblicarlo, per condividerlo con il popolo inglese e non solo.