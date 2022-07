Dopo Amici, un’altra coppia si lascia: gli indizi che spaventano

Dopo la fine di Amici di Maria De Filippi, un ‘altra coppia dell’edizione 21 sarebbe in crisi. Gli indizi hanno fatto tremare i fan.

Amici di Maria De Filippi non ha permesso soltanto a numerosi talenti di farsi conoscere dal grande pubblico, conquistando i loro cuori grazie alla loro arte, ma ha fatto sbocciare tra i suoi protagonisti anche l’amore.

Tante, infatti, sono le coppie nate tra i banchi della scuola più famosa d’Italia ma purtroppo non tutte riescono a superare la prova del tempo perchè è senza dubbio molto più complicato proseguire una relazione al di fuori del programma con la distanza che li separa e numerosi impegni post trasmissione e per questo scatta subito la crisi.

Gli utenti della rete sono infatti convinti che tra Sissi e Dario dopo Amici sia nata la crisi e che si vadano aggiungere all’altra coppia di quest’anno che è vicina alla rottura, ma come stanno realmente le cose? I due hanno rotto il silenzio svelando la verità dei fatti.

Dario e Sissi in crisi dopo Amici 21? La coppia rompe il silenzio e svela tutto

Dario e Sissi sono apparsi fin dalla loro prima apparizione ad Amici 21 molto affiatati tra loro ed hanno subito iniziato ad avere una relazione che è proseguita per qualche settimana dopo la fine del programma. Di recente però gli utenti della rete hanno notato che i due non trascorrono molto tempo insieme e i poste e le dediche sono sempre più rare.

In men che non si dica i loro fedeli sostenitori si sono subito preoccupati, pensando che il destino del loro amore sia simile a quello dell’altra coppia di Amici 21 che è in crisi. I due, però, molto probabilmente perché consapevoli del gossip che giravano sul loro conto, hanno detto di rompere il silenzio a modo loro e di rivelare come stanno realmente le cose dopo la fine della trasmissione.

Sissi e Dario Schirone non si sono lasciati dopo Amici. La coppia è tornata a farsi dediche sui social ricordando quanto siano, e quanto sono, importante l’uno nei confronti dell’altra durante il percorso nel talent show di successo di Maria De Filippi di canale 5 che gli ha permesso di farsi conoscere ed amare dal pubblico nostrano.