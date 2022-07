Matrimonio a sorpresa per l’ex Uomini e Donne: il web in subbuglio

L’ex di Uomini e Donne è stato protagonista di un matrimonio che ha mandato in estasi gli utenti della rete! Così bello non l’avevano mai visto!

L’ex di Uomini e Donne ha preso parte ad un matrimonio che ha lasciato gli utenti della rete senza parole: così bello non l’avevano mai visto durante il suo doppio percorso (prima da corteggiatore e dopo da tronista) al Trono Classico.

Ovviamente stiamo parlando Matteo Ranieri che ha preso parte alle ultime due stagioni del dating show di Maria De Filippi, scegliendo di concludere il suo percorso al fianco di Valeria Cardone. Ovviamente il matrimonio a cui ha preso parte non è il suo, ma quelli di alcuni parenti che vivono in Uk.

Matteo Ranieri al matrimonio ha lasciato di stucco gli utenti della rete che però, in questo matrimonio da favola, non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

Matteo Ranieri incanta il web dopo Uomini e Donne: matrimonio da favola

Matteo Ranieri è apparso più bello che mai, indossando uno smoking nero che esalta tutto il suo fisico scolpito. Una versione molto elegante dell’ex tronista di Uomini e Donne che ha fatto sognare i suoi fedeli sostenitori che hanno avuto modo di accostarlo ad un principe delle favole.

Purtroppo però la magia dura ben poco e gli utenti della rete non hanno potuto fare a meno di notare che alla celebrazione dell’amore mancava proprio la fidanzata di Matteo, Valeria Cardone. Purtroppo però che la sua presenza non fosse prevista all’evento era ormai cosa nota, in quanto lei è rimasta in Italia mentre lui ha scelto di partire con i membri della sua famiglia per questo viaggio in Inghilterra nato proprio in occasione delle nozze da favola.

Le voci di una possibile crisi tra Matteo e Valeria si fanno sempre più insistenti e c’è chi sostiene che i due abbiano già preparato il post di addio con cui comunicare ai loro fedeli sostenitori che ad un mese dalla fine dell’esperienza a Uomini e Donne il loro amore è naufragato prima ancora di decollare, ma quale sarà la verità?

Per scoprire il tutto non ci resta che attendere dichiarazioni ufficiali e nel mentre rifarsi gli occhi in questa inedita versione di Matteo Ranieri.