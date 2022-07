Totti e Ilary Blasi, dopo l’addio il retroscena che fa male

Dopo l’addio di Francesco Totti e Ilary Blasi arriva il retroscena sulla separazione che è un vero colpo al cuore per i fan.

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno spezzato il cuore dei loro fedeli sostenitori annunciando la fine del loro matrimonio. La notizia ha spiazzato i fan in quanto già da tempo circolavano voci su una loro possibile rottura, ma entrambi avevano sempre smentito il tutto affermando che si trattava soltanto di becero gossip e nulla di più.

L’ex Capitano della Roma, dopo aver confermato la rottura nelle scorse ore, ha ammesso di aver mentito per il bene dei suoi figli in quanto resteranno sempre, com’è giusto che sia, la sua priorità. Dopo il comunicato della separazione, in rete è spuntato fuori un inedito retroscena della rottura che ha spezzato ancora di più il cuore dei loro fan in quanto non avrebbero mai immaginato di vedere i loro beniamini arrivare a tal punto.

Il retroscena sulla separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti è un colpo al cuore

Il primo a lanciare la bomba è stato Dagospia, rivelando che sarebbe arrivato presto l’annuncio della separazione tra Totti e Ilary, dove l’ultima dedicata della coppia non è sfuggita all’attenzione del popolo della rete, e così è stato.

Il portale però ha rivelato anche un altro aspetto della vicenda, che ha lasciato tutti piuttosto perplessi. Ecco che cosa è possibile leggere poco dopo aver sganciato la bomba: “Arriva l’annuncio della separazione tra il Pupone e la sua pupa (e si preannuncia battaglia legale!)”.

La parte in cui si fa riferimento alla battaglia legale non è sfuggita ai fan della coppia, che delusi dalla separazione dei loro beniamini speravano potessero restare in buoni rapporti e non a dare vita in scontri in tribunale. Certo, è pur vero che i due non hanno fatto alcun accenno a cattivi rapporti o rancori, ma il portale è stato il primo, fin da mesi, a dare la notizia per certa ed il tempo ha rivelato la verità.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono ai ferri corti dopo la separazione o un sincero sentimento di affetto li legherà per sempre?