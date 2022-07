Test: scegli una rosa e scopri dei lati nascosti della tua personalità

Scegli una rosa e scopri lati nascosti della tua personalità con questo dolce test

La rosa, oltre ad essere il fiore simbolo del vero amore, ha anche tante proprietà che possono aiutare il nostro metabolismo.

Dei petali di rosa messi in un infuso aiutano l’insonnia, i problemi al fegato e anche il nervosismo.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test della rosa per scoprire dei lati ancora ignoti della tua personalità. Tutto si basa su una importante decisione, ma prima vediamo le varie possibilità!

Test della rosa: scegli quella che ti piace e scopri la tua personalità

In questo test della rosa ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli in modo istintivo quella che preferisci e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Solo così potrai scoprire nuovi lati della tua personalità.

1) Uno

Sei una persona che tende a mettere gli altri al primo posto. Il loro bene e la loro salute sono importanti per te ed è per questo che tendi a proteggerli.

Il problema è che sacrificandoti continuamente ti appesantisci dei loro problemi e sentimenti.

Sii tu la tua priorità e lascia andare i sensi di colpa. Non risulterai egoista, ma è importante definire dei limiti tra piacere di aiutare e “sfruttamento”.

Sei anche una persona pacata e tranquilla e ciò ti porta quasi sempre a scegliere la strada giusta. Ricordati che sei capace e forte! Datti valore e prendi in mano le redini della tua vita!

2) Due

Sei creativo e travolgente. La curiosità stuzzica sempre il tuo appetito e ti porta a vedere il bicchiere mezzo pieno.

Tu hai tutte le carte in regola per conquistare il mondo, ma ti mancano la disciplina e la costanza. Diciamo che ne inizi mille, però non ne porti a conclusione mai una.

Devi concentrarti di più! Evita di procrastinare e cerca di fare una scaletta di cose da fare. Vedrai che otterrai degli ottimi risultati se porterai pazienza.

3) Tre

Sei molto sicuro di te e hai occhio per i dettagli. Sai come raggiungere i tuoi obbiettivi, perché lavori con lena e organizzazione. Non vuoi essere uno dei tanti, ma il migliore.

Per te è importante avanzare nella vita e sai che i limiti non esistono. E’ tutta una questione di costanza e motivazione. Davanti ad uno ostacolo non tremi o ti impaurisci, piuttosto ti rimbocchi le maniche e trovi una soluzione.

Hai anche tanta voglia di imparare cose nuove.

4) Quattro

Sei una persona molto estroversa che ama buttarsi nella vita. L’onestà è il tuo pregio più grande, ma sei anche molto intuitivo. Ciò ti permette di capire subito chi hai di fronte per capire se fidarti o girare alla larga.

Quando inizi a creare un’amicizia solida, ti doni totalmente e odi i tradimenti.

Inoltre, sei anche responsabile e il tuo motto è: “Prima il dovere e poi il piacere”. Ciò ti porta ad essere stressato talvolta, ma è normale.

Sei umano e hai bisogno di staccare. Anche se dormirai un’ora in più porterai comunque a casa i tuoi risultati. Ricalibrati, respira e riparti.

5) Cinque

Sei una persona sensibile e molto empatica. Diciamo che non hai una grande autostima anche perché nel tuo passato non hai avuto al tuo fianco qualcuno che ti valorizzasse.

Devi ricordarti dei tuoi successi e ricordarti quanto vali.

Senti come la sensazione di essere un pesce fuor d’acqua in quasi tutti i contesti, ma non è così.

Cerca di lavorare su te stesso. Analizza i tuoi pregi e circondati di persone che capiscano il tuo vero valore. Con loro che credono in te, troverai ancora di più le tue doti.

6) Sei

Tu sei proprio un perfezionista. Vivi in ansia costante e ha bisogno di certezze per il tuo futuro. Facendo così, finisce che ti dimentichi del presente e anche dei tuoi amici.

Devi procrastinare meno pensando a ciò che avverrà e fai di più adesso.

Non te ne rendi contro, ma stai perdendo attimi di felicità pensando sempre in avanti. Non ti stai godendo il momento e ciò ti porterà a mangiarti le mani in un futuro prossimo