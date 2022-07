Test degli animali: scegline uno e scopri se ti stai facendo del male

Scegli uno tra gli animali e scopri se ti stai facendo del male con questo intenso test

Delle volte non comprendiamo fino in fondo quanto possano farci del male le nostre decisioni. Ciò potrebbe scaturire dalle nostre azioni, ma anche dal pensiero fino a portare ad un radicale cambiamento della nostra personalità.

Con il test degli animali puoi capire cosa ti sta disturbando in questo momento della tua vita. Scegli riflettendo attentamente, ma prima scopriamo le varie possibilità

Test: scegli uno degli animali e scopri cosa ti sta facendo del male

In questo test degli animali ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Mi raccomando: valuta tutte le opzioni e poi scegli. Dopo leggi la risposta corrispondente al numero optato e scopri cosa ti disturba in questo momento.

1) Pesce

Il tuo più grande pregio è che sei una persona con i piedi per terra, molto realistica. In questo ultimo periodo, però, il tuo modo di vedere il mondo sta infastidendo anche te.

Mettiamo le mani avanti: non sei un sognatore e non credi né nel destino, né nella fortuna.

Hai raggiunto i tuoi obbiettivi solo con il duro lavoro.

Il problema è che non punti ha qualcosa che vuoi o desideri, ma piuttosto pensi a quello che riceverai dopo. Vuoi ottenere qualcosa di materiale e non fuffa.

Adesso, il tuo realismo ti ha portato a credere di star perdendo qualcosa rispetto agli altri. Ti senti limitato e oppresso dal tuo mondo troppo vero e vorresti lasciarti andare a sogni ad occhi aperti.

Cerca di chiudere gli occhi e sogna di più. Immaginati situazioni stravaganti e sii finalmente felice.

2) Cavallo

Tu analizzi tutto nei minimi dettagli. In alcuni contesti, questo è il tuo più grande pregio, ma in altre perdi occasioni.

Non riesci a cogliere l’attimo e sei troppo preso dai tuoi pensieri per lasciarti andare.

Ricordati che la vita è una e le opportunità interessanti o divertenti non capitano tutti i giorni. Tasta meno il terreno e buttati all’avventura. Con questo notare tutti i dettagli, finite per non vedere le cose belle della vita.

Divertiti e analizza meno!

3) Farfalla

In questo momento stai dando più di quello che ricevi. Tu ami da sempre aiutare gli altri, ma adesso la gente se ne sta approfittando.

Sia in famiglia che tra gli amici sanno di questo tuo bellissimo pregio. Il problema è che te stai donando tanto del tuo tempo e delle tue forze per una persona che non ti sta facendo ritornare nulla indietro. Questo vi fa molto soffrire e stai perdendo te stesso.

Lascialo stare, metti al primo posto te stesse e lavora per i tuoi obbiettivi.

4) Scoiattolo

Prima eri come questo animale, scattante e vivace, ma nell’ultimo periodo sei diventato piuttosto apatico.

Diciamo che eri ben determinato e organizzato. Avevi una bella scaletta di marcia da rispettare che adesso avete preso e accartocciato nel cestino.

Ti sei lasciato andare dagli eventi mondani che ti hanno un po’ sfasato. La cosa più grave è che hai permesso agli altri di prendere delle decisioni per te.

In questo momento ti senti privato della tua libertà ed è arrivato il momento di riprendere in mano le redini della tua vita.

Smettila di fuggire dai problemi e affronta il mondo. Vedrai che l’apatia e la depressione svaniranno in poco tempo. Mi raccomando!