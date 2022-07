Uomini e Donne, la famiglia si allarga: la futura mamma svela tutto

L’estate è piena di gioia per questa futura mamma: non ci sono più segreti sulla sua gravidanza! Svelati i retroscena inediti del bebè in arrivo.

I fan di Uomini e Donne non stanno più nella pelle, l’ex concorrente ha deciso di condividere ogni singola informazione sulla sua gravidanza. La futura mamma in questione ha sempre intrattenuto un rapporto spontaneo e diretto con i fan, ma la gioia è stata complice del disvelamento della verità più attesa. Saltano fuori i dettagli che fanno impazzire i fan appassionati alla vicenda.

Non ci sono dubbi, Uomini e Donne è uno dei programmi con più seguito, non solo televisivo ma anche nel mondo dei social media. Instagram è la piattaforma per eccellenza che permette ai beniamini della tv di tenere aggiornati i propri fan che vogliono sapere tutto sulle scelte e il destino dei personaggi preferiti.

Al momento, gli argomenti più in voga per la futura mamma non sono più le cosiddette “esterne”, ma poppate e cullette, e non solo: salta fuori il nome!

La futura mamma svela tutto: i fan sono in visibilio!

Di recente, sono state diverse le notizie inerenti nascite dei figli di personaggi del mondo dello spettacolo e vip di varia tipologia. Il nipotino dell’influencer più famosa di sempre ha già conquistato tutti, del resto si tratta pur sempre di nascituri che mettono tanta gioia. Così, tra una news e l’altra, non possiamo non raccontarvi cosa hanno combinato due personaggi amati di Uomini e Donne.

Si tratta proprio di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi! La coppia sta insieme ormai da più di tre anni, quindi il loro amore si è decisamente consolidato dai tempi del dating show. Infatti, si sono conosciuti nelle studio di Uomini e Donne, e da lì non si sono più separati.

Le parole dell’ex concorrente di U&D svelano dei dettagli su come hanno scoperto della gravidanza. Racconta che è successo tutto per caso, e dal momento in cui hanno ascoltato il battito del suo cuore, la coppia non ha saputo più come contenere la gioia.

Le novità però non finiscono qui, perché i due hanno risposto alle domande dei fan tramite i social, spiegando come sceglieranno il nome del futuro bebè. Non sanno ancora se sarà maschio o femmina, ma hanno deciso che se sarà femmina il nome verrà scelto da Lorenzo, al contrario da Claudia.

Tra i papabili ci sono: Edoardo, Mattia, Filippo, Tommaso e Leonardo, se maschietto; Beatrice, Nicole, Maria Vittoria, Isabella ed Emma, se femminuccia;

Insomma, hanno condiviso una bomba con i fan che attendono di sapere qualsiasi cosa su nascituro. Anche la famiglia di Amici di Maria De Filippi si allarga con una nuova nascita, riempiendo di felicità lo studio.

In attesa di conferme sul sesso, restiamo aggiornati e non perdiamo le prossime news.