Dall’Isola dei Famosi a Uomini e Donne? Disperato appello a Maria De Filippi

L’ex dell’Isola dei Famosi vuole approdare a Uomini e Donne e per questo motivo, durante una recente intervista, ha fatto il suo appello a Maria De Filippi. La conduttrice ascolterà le sue parole?

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha le idee ben chiare: dopo la fine dell’esperienza in Honduras, dove non è riuscita a vincere ma si è aggiudicata un posto durante la finale, vuole trovare l’amore e quale occasione migliore se non questa per rivolgersi a Uomini e Donne?

Il famoso programma di Maria De Filippi su canale 5, durante il corso di questi anni di messa in onda, ha creato numerose coppie che hanno anche messo su famiglia e per questo motivo Carmen Di Pietro crede possa fare anche al caso suo. Il tutto è stato detto dalla diretta interessata ai microfoni di Super Guida Tv affermando che segue il programma tutti i giorni e non le dispiacerebbe prenderne parte durante la prossima edizione.

Carmen Di Pietro ha lanciato un appello a Maria De Filippi in quanto ha voglia di trovare l’amore della sua vita.

Carmen Di Pietro a Uomini e Donne? L’appello a Maria De Filippi

Carmen Di Pietro è reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi, dove Mercedesz Henger ha risposto alle critiche del suo ex fidanzato, ha voglia di ritornare sul piccolo schermo degli italiani ma questa volta per trovare l’amore della sua vita e quale occasione migliore se non prendere parte al Trono Over di Uomini e Donne per realizzare questo obiettivo.

Per questo motivo durante il corso dell’intervista rilasciata a Super Guida tv ha lanciato un appello a Maria De Filippi, chiedendole di prendere parte alla prossima stagione del suo programma in quanto ha voglia di innamorarsi e siccome guarda il programma tutti i giorni su canale 5, ritiene sia il posto adatto per trovare la sua dolce metà.

Maria De Filippi però accoglierà l’appello fatto dall’ex concorrente dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi oppure preferirà puntare a persone comuni? Questa non sarebbe la prima volta, nel caso, che un personaggio pubblico prende parte al programma. In passato anche Giorgio Mastrota, Cristina Plavani e Roberta delle Lollipop hanno preso parte alla trasmissione. Carmen porterebbe senza alcun dubbio un tocco di allegria in più negli studi.