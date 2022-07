Mercedesz Henger umiliata dall’ex fidanzato: la reazione di Lei è epica

L’ex fidanzato umilia Mercedesz Henger: la reazione di Lei è epica

Mercedesz Henger è tornata da poche settimane in Italia. Arrivata in finale all’Isola dei Famosi, la ormai ex naufraga ha affrontato un percorso difficile dove più persone le hanno voltato le spalle.

Adesso si sta occupando di sua mamma Eva che ha avuto un brutto incidente in Ungheria. Le due hanno vissuto un periodo difficile e tutto è partito dalla passata relazione di Mercedesz.

La Henger ha scelto il suo (ormai ex) fidanzato invece che sua madre, ma lui adesso torna a parlare. L’uomo umilia la ragazza, ma la risposta di lei è epica.

Vediamo insieme cosa è successo

L’ex fidanzato Lucas Peracchi umilia Mercedesz Henger: la reazione di Lei è epica

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger sono stati insieme per qualche anno. Lui è un ex volto di Uomini e Donne che non fece proprio una bella figura. Durante il suo percorso, si venne a scoprire che il tronista si sentiva con una sua corteggiatrice lontano dalle telecamere e questo non è permesso dalle regole del programma.

Finita la sua esperienza a Uomini e Donne, il modello incontra Mercedesz e si fidanzano, mentre fissano la reunion ma lei non c’è. La loro storia è ormai finita da tempo, ma Lucas non perde tempo nell’umiliare la ragazza quando si trovava all’Isola dei Famosi.

L’ex tronista pubblica due foto della modella sul suo profilo social e ci scrive: “Qui è quando l’allenavo io (un dato di fatto), ora guardate l’Isola e datevi delle risposte (non l’alleno da un anno e mezzo)”.

Mercedesz, tornata dall’Honduras, scopre di questo brutto sgambetto fatto dall’ex fidanzato e prende la palla al balzo per esprimere il suo pensiero in un’intervista per Nuovo Tv.

“Lui ha l’abitudine di esprimersi coì. Noi ci siamo lasciati da più di un anno. Spero che sia felice nella sua vita che però non riguarda più la mia” commenta la ragazza e aggiunge: “È una storia che mi rimarrà nel cuore per sempre, abbiamo vissuto momenti bellissimi, ma verso la fine litigavamo davvero troppo e ci siamo allontanati”.

La Henger risponde in modo molto matura alle parole poco cordiali del suo ex fidanzato. Sottolinea poi il fatto che non è proprio bello sentire dei commenti sul suo fisico, soprattutto se ci sei stata anche insieme.

Mercedesz poi spiega che non sente Lucas da molto tempo e che non hanno più nessun rapporto.

E per quanto riguarda la sua fiamma all’Isola, Edoardo Tavassi che ha ammesso tutto? La donna risponde: “Mi piace ancora, adesso che non siamo più in quel contesto riusciremo a capire tutto molto meglio”.

Per ora Mercedesz Henger è ancora single. Nessun Lucas o Edoardo in vista. Sicuramente l’ex fidanzato è solo un ricordo, ma con il Tavassi nascerà qualcosa? Non ci resta che attendere