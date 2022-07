Bonus Bollette: novità e limitazioni ISEE, ecco cosa c’è da sapere

Sei sicuro di sapere tutto sul Bonus Bollette 2022? Leggi la guida per vedere se sei preparato, e soprattutto se puoi usufruirne, ci sono diversi vantaggi.

A nessuno piacciono le bollette, peccato che pagarle sia un obbligo per tutti i cittadini. In certi casi, specialmente quelli di difficoltà, è possibile ottenere dei sussidi necessari per alcune famiglie per per contenere i costi richiesti. Quindi, parlando del bonus bollette 2022 ci riferiamo proprio a questo provvedimento. Se vuoi scoprire se puoi farne uso, poiché rientri nei requisiti, scorri la guida.

L’intervento del Governo pone queste agevolazioni per fronteggiare l’uso di energia e gas, in netto aumento a causa del conflitto Ucraino e per i continui disagi dovuti alla pandemia di Coronavirus. Di certo, non è un periodo semplice, ma si cerca in tutti i modi di venirne a capo. Come?

Si tratta del Decreto anti-rincari varato dal Consiglio dei Ministri e per il quale sono stati raccolti ben 116 milioni di euro aggiunti a quelli raccolti nel 2021, circa 158 milioni di euro. Insomma, le somme per contenere i rincari, cioè gli aumenti dei prezzi, e sostenere le famiglie, ci sono, a chi ne usufruirà? Scopri se rientri.

Rincaro dei prezzi: arriva il bonus bollette pe r il 2022!

Il Governo sta facendo di tutto per contenere i disagi degli ultimi anni, non solo limitando il più possibile i contagi della pandemia, ma anche cercando di incentivare tutto ciò che concerne il mondo dello svago. Persino la nuova politica dei saldi in tutta Italia ha smosso grandi cambiamenti, ma questi non finiscono qui. Così, tra una notizia e l’altra, non possiamo non parlare di questo incentivo.

Chi potrà usufruire di questi aiuti? Entra in gioco l’ISEE, infatti ne potranno giovare coloro i quali durante il 2022 non hanno superato la soglia degli 8.265 euro l’anno. Quindi, tutte le famiglie che vivono gravi disagi economici. In ballo però, c’è di più, perché si vocifera che in base ai nuovi studi statistici il limite dell’ISEE potrebbe persino salire fino a 12mila euro.

Probabilmente ciò è dovuto alla gravità della situazione vissuta dalla popolazione a causa dell’effetto logorante della pandemia e della guerra in Ucraina. Come ottenere il beneficio? Si fa tutto telematicamente sulla pagina ufficiale dell’ente di previdenza sociale, nel quale basterà sottoscrivere con tutti i dati la DSU, la Dichiarazione sostitutiva unica.

In sostanza, cosa comportano gli aiuti in questione? Non si erogheranno soldi, bensì ci saranno dei tagli sulle bollette di chi rientra in questi requisiti.

L’estate avanza, il Covid non è andato via e le parole di Giorgio Parisi mettono tutti in guardia, ma di certo il Governo sta continuando a studiare misure indirizzate alla ripresa. Al momento, è tutto ciò che si sa sul bonus, partire preparati è però una risorsa fondamentale.