Dopo le riaperture ti hanno invitato a diversi eventi e il tuo guardaroba non è aggiornato? Sei in buone mani, perché ho qui una guida infallibile sui saldi indispensabili per i prossimi acquisti!

Cosa, come e dove puoi comprare i capi all’ultima moda? Ebbene sì, quest’anno ci sono dei grossi cambiamenti. Di solito, il grande pubblico si affida ai saldi alla fine del periodo estivo, perché è quello il periodo che di solito è protagonista di corse pazze ai centri commerciali e nei negozi più ricercati ed instagrammabili. Quindi, non perdere altro tempo prima di non trovare le taglie che cerchi, perché le offerte che ti racconto sono davvero un grosso vantaggio.

Innanzitutto, bisogna essere a conoscenza di quali sono le offerte dei saldi, infatti ci sono delle proposte davvero allettanti. Secondo le stime effettuate si aggirano tra i 150 euro e 270 euro le spese totali di una famiglia durante gli acquisti. Questo perché la pandemia di coronavirus ha tagliato molte risorse ed effettuato sprechi, oltre che a diminuire il risparmio dovuto al lavoro in netto calo.

Così, per ovviare ai disagi passati, si propongono soluzioni adatte al consumatore medio e vicino alle sue esigenze. Infatti, tra i prodotti che verranno maggiormente acquistati e che saranno in saldo sono al 67% le calzature.

A queste, seguono al 66% il settore della maglieria, e poi al 41% gonne e pantaloni. Insomma, si tratta di prodotti casual, comodi e con già prezzi moderati, gli ulteriori sconti garantiranno altri vantaggi.

Quali sono le Regioni che li attueranno? E soprattutto, quali si sono organizzate meglio?

Saldi a portata di smartphone: ecco dove andare!

La pandemia di coronavirus ha complicato l’esistenza di chiunque viva su questo globo. Chissà se i marziani di altre galassie abbiano mai fronteggiato emergenze simili, in ogni caso la specie umana cerca in ogni modo di gestire al meglio lo stile di vita in questione. Ci sono meno restrizioni, ma ciò non è accettato da tutti, tanto che il Premio Nobel italiano critica amaramente le nuove soluzioni e da altre indicazioni, spaccando decisamente l’opinione pubblica. Così, tra incertezze e comodità, ecco dove acquistare meglio.

Le Regioni che attueranno la politica dei saldi vantaggiosi sono: la Lombardia, il Piemonte, la Toscana, la Campania e la Puglia. Rimangono con il dubbio le Isole, ciò che però è certo è che ognuno dei contesti in questione si è preparato in modo differente.

Milano è il luogo ideale per rinnovare i propri outfit, perché è quella che si è preparata al meglio, evitando soprattutto le code alle casse. Meno successo a Torino, i cui consumatori sono molto più sfiduciati e hanno un atteggiamento meno riconoscente rispetto ai saldi. Va meglio a Firenze, dove nonostante il caldo afoso, le persone non rinunciano a delle proposte così vantaggiose.

Stessa cosa per Napoli, ma le file sono davvero eccessive. Infatti, a causa del poco tempo dedicato all’organizzazione e alla grande quantità di persone che hanno abbracciato la nuova politica dei consumi, ci sono delle file incredibili alle casse. A rallentatore le boutique di Bari che credono meno in questa soluzione.

Di certo, questa novità non può non essere apprezzata dagli amanti dello shopping. Al di là delle stime, ci sono persino personaggi famosi in visibilio, come Bianca Guaccero che aveva già confessato di aver sofferto terribilmente la pandemia, quindi la decisione verrà sicuramente apprezzata da vip e gente comune.

Ogni luogo sostiene differentemente la misura e ha altrettante diversità nella gestione, in attesa di conoscere come si comporteranno le Isole, non resta che restare aggiornati.