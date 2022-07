Chiara Nasti, estate in dolce attesa e il segreto è sotto gli occhi di tutti

Chiara Nasti è in dolce attesa di un baby boy e nasconde un segreto. Ma la verità è sotto gli occhi di tutti: ecco la rivelazione!

Dopo aver lasciato tutti a bocca aperta e aver sollevato non poche critiche per il suo baby shower e gender reveal nello Stadio Olimpico di Roma, Chiara Nasti continua a fare parlare di sé e della sua prima gravidanza.

L’infuencer e imprenditrice napoletana era già finita sotto il vortice della bufera per alcune dichiarazioni sul suo ex Zaniolo e il gamberetto e per aver giudicato le donne che in gravidanza ingrassano.

Oggi però vogliamo parlarvi di un altro dettaglio della sua gravidanza. Si tratta di un piccolo segreto che l’influencer custodisce con cura e che in realtà non è tanto segreto. Scopriamo di più!

Chiara Nasti: come si chiamerà il suo baby boy?

Chiara Nasti si sta godendo la sua dolce attesa tra mare, sole, relax e in compagnia di Mattia Zaccagni, il calciatore della Lazio con cui aspetta il bambino. I due stanno facendo il loro primo viaggio di coppia a Ibiza.

La sorella maggiore di Angela, ex tronista di Uomini e Donne, ha bruciato le tappe con il giocatore del Lazio. Dalla prima presentazione alla famiglia insieme. Il tutto nel giorno di 365 giorni. Un vero colpo di fulmine suggellato dall’arrivo di una nuova vita.

Infatti i due stanno insieme da giugno 2021 da quando si sono conosciuti ad Ibiza grazie ad amici in comune e sono diventati nel giro di poco tempo inseparabili. La Nasti ha infatti spesso confidato che grazie a Zaccagni ha ritrovato serenità e stabilità dopo un momento turbolento, privatamente (come la fine della relazione burrascosa con Zaniolo) e professionalmente.

L’influencer tiene segreto il nome del suo primogenito eppure ha annunciato nei suoi profili social di aver già scelto il nome del bebè. Il parto è previsto per novembre e sempre sui suoi social la ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha confessato di non avere ansie particolari ma di stare vivendo la vita e la gravidanza a pieno, guardando il pancino che cresce con emozione e pace.