Rivoluzione in arrivo e clamorosi addii: cambia tutto a Il Collegio 7

Il Collegio è un programma firmato Rai adatto ai giovani, ma anche ai grandi. Come sappiamo, queste strutture sono chiuse da tempo, ma vengono “riaperte” una volta l’anno per quei ragazzi che non amano stare alle regole.

Rispondono male agli adulti, stanno sempre al telefono, non studiano o vogliono sempre stare fuori casa. In poche parole, adolescenti…

I genitori chiedono proprio a Il Collegio di riportare sulla buona strada i proprio figli. Sono ben sei anni che questo programma va in onda e gli ascolti sono altissimi.

E’ tempo, però, di rinnovarsi. Arrivano infatti dei clamorosi addii e cambia tutto ad un passo dall’inizio delle registrazioni. Scopriamolo insieme!

Rivoluzione in arrivo e clamorosi addii: cambia tutto a Il Collegio 7

La settima edizione de Il Collegio, come quelle passate, si svolgerà al Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone.

I ragazzi sono pronti ad entrare, infatti le riprese verranno svolte durante l’estate.

Il Collegio 7 inizierà la sua programmazione su Rai Due dal 27 settembre. Nella settima edizione, i ragazzi torneranno negli anni ’50, precisamente nel 1958.

La prima novità è che ci saranno due classi separate. Molto probabilmente divideranno le ragazze e i ragazzi, come volevano le leggi di quel tempo, mentre spunta la strana richiesta da parte degli adolescenti.

Tante novità, ma purtroppo anche vari addii. Secondo l’ultima indiscrezione lanciata dal portale Whoopsee, nella prossima edizione non vedremo più l’iconica Professoressa Maria Rosa Petolicchio.

Lei è l’insegnate di matematica e scienze diventata ormai nota grazie al suo personaggio. A quanto pare, la Petolicchio non ha dato la sua disponibilità per questa settima edizione. I fan sono già abbacchiati per questo addio a ciel sereno.

Mentre De Martino abbraccia mamma Rai, i saluti non finiscono. E’ Davide Maggio, professore di italiano, a rivelare che la Banijay, società che produce il programma, è alla ricerca di un nuovo corpo docenti di geografia, francese, storia, educazione fisica, canto, arte e disegno.

Questo vuol dire solo una cosa: diciamo addio anche a Luca Raina, insegnate di storia e geografia, e al professore di arte, Alessandro Carnevale.

Ci sono tanti addii, ma sicuramente anche novità. Diciamo addio a cuor pesante ai cari docenti che ci hanno fatto scoprire questo mondo severo, ma anche di crescita, e diamo il benvenuto a personaggi nuovi pronti a farci scoprire nuovi punti di vista.

Una cosa è certa: Il Collegio è stato e sarà sempre un’idea geniale!