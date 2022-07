Battiti Live 2022, la ballerina lascia il fidanzato: galeotto era stato Amici

Ancora un addio tra le coppie vip: la ballerina di Battiti Live 2022 annuncia la fine della storia con il fidanzato, conosciuto nella scuola di Amici.

Il 2022 continua a rompere coppie vip. E’ arrivata, infatti, l’ufficializzazione della fine della storia d’amore tra una ballerina di Battiti Live 2022 che parte questa sera su Italia 1 con la prima tappa da Bari e il fidanzato, incontrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove anche lei ha mosso i primi passi prima di approdare sul palco del Battiti Live.

Dopo vari rumors e indiscrezioni, dopo le dichiarazioni di lui che, in un’intervista a Casa Chi aveva parlato di una crisi in corso, oggi, con un post pubblicato su Instagram, la ballerina ha annunciato la rottura.

Battiti Live 2022: l’ex allieva di Amici e ballerina annuncia l’addio al fidanzato

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi, durante la ventunesima edizione, sono nate diverse coppie. Tra le prime a formarsi c’è quella di Albe e Serena che stanno ancora insieme e sono pronti ad affrontare il nodo della lontananza quando lei partirà per new York dove studierà danza. Ad innamorarsi nella scuola sono stati anche Dario e Sissi intorno alla quale ci sono rumors che stanno preoccupando i fan e, infine, Alex e Cosmary.

Quest’ultima, dopo aver lasciato la scuola di Amici prima del serale, è attualmente una ballerina di Battiti Live 2022. A poche ore dalla messa in onda della prima tappa su Italia 1, la ballerina ha annunciato la fine della storia con Alex. Lo stesso cantante di Amici aveva già parlato di crisi. Oggi, però, è arrivata l’ufficialità.

“Non amo parlare della mia vita privata sui social ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a doverlo fare. Lo faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore. La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento e di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza. Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora e voglio concentrarmi su quello”, ha scritto Cosmary sui social annunciando ufficialmente la fine della relazione con Alex.