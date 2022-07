Uomini e Donne, addio alla coppia più amata da Maria De Filippi

Addio ad una delle coppie storiche di Uomini e Donne e molto amata da Maria De Filippi: l’annuncio di lei sconvolge i fan.

Brutta notizia per i fan di Uomini e Donne che devono abituarsi all’idea di non dover più vedere insieme una delle coppie storiche del programma di Maria De Filippi, sicuramente tra le più amate anche da Maria De Filippi per la discrezione che hanno sempre avuto sia durante la partecipazione al dating show di canale 5 sia dopo.

Come un fulmine a ciel sereno, infatti, è arrivata la notizia della fine della storia d’amore della storica coppia. Un annuncio inaspettato che ha sconvolto i fan che, dopo aver seguito la storia per anni non si aspettavano un epilogo simile.

Coppia di Uomini e Donne si lascia: le parole di lei sconvolgono tutti

Nello studio di Uomini e donne sono nati tantissimi amori che, a distanza di anni, continuano ad emozionare il pubblico come quello di Beatrice Valli e Marco Fantini che, dopo essere diventati genitori di Bianca e Azzurra, hanno coronato il loro amore con il matrimonio. I fan del dating show di canale 5 speravano di poter assistere allo stesso epilogo anche per Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo.

La coppia, però, dopo sei anni, si è detta addio e ad annunciarlo con un post su Instagram è stata l’ex corteggiatrice.

“Buongiorno, scrivo queste parole per fare chiarezza, una volta per tutte e per il rispetto che ho per chi mi segue. Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa. Obiettivi lavorativi e personali ci portano a una separazione. Non rinnego nulla di questi sei anni. Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono. Ho deciso di metterci la faccia per l’ennesima volta e di spiegarvi, ringraziandovi per il supporto costante”, ha scritto Camilla.

L’ex corteggiatrice, poi, ha esortato i fan a rispettare questo momento difficile della sua vita. “Spero che capirete che è un momento delicato e che i motivi che hanno portato alla rottura restano personali e come non abbia voglia di parlarne oltre. Spero che rispetterete il nostro riserbo e la privacy, che abbiamo difeso anche durante la storia. Sempre vostra, Mapina”, ha concluso.