I tre segni zodiacali che restano in buoni rapporti con un ex

Questi tre segni zodiacali restano sempre in buoni rapporti quando terminano un rapporto con qualcuno. Spesso diventano amici dei propri ex

Non è mai facile affrontare il periodo che viene immediatamente dopo la fine di una storia d’amore, specialmente se è stata una storia duratura nel tempo o particolarmente intensa. C’è chi chiude definitivamente le porte con la persona che fino a qualche giorno prima era il suo partner e chi riesce a mantenere rapporti civili, seppur con un po’ di naturale distacco. Ma c’è anche chi resta in ottimi rapporti con gli ex partner.

Queste persone hanno la capacità di non essere vendicativi. Si tratta di una qualità rara, che appartiene soltanto a pochi. Alcuni segni zodiacali sono capaci di diventare amici dei propri ex partner, anche se a volte ci vuole un po’ di tempo e tanta buona volontà per riuscirci. Oggi scopriremo proprio quali sono i segni zodiacali che restano in buoni rapporti con gli ex partner. Ecco i primi tre in classifica, pensi che ci sia anche il tuo segno?

I segni zodiacali che diventano amici degli ex partner

Acquario: al terzo posto in classifica troviamo il segno dell’Acquario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non va d’accordo con tutti ma riesce comunque a restare in buoni rapporti quando chiude una storia d’amore. Si tratta di un segno molto curioso, che ha voglia di capire quale sarà il destino della persona che ha amato così a lungo. Forse non diventeranno amici per la pelle ma sicuramente il rapporto resterà civile e cordiale.

Cancro: al secondo posto si trova il segno del Cancro. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco è molto indeciso e, per questo motivo, si lascia scappare spesso delle occasioni importanti. A volte il Cancro resta in buoni rapporti con l’ex partner perché vorrebbe tornarci insieme, altre volte ha soltanto bisogno di capire quali siano i suoi reali sentimenti. Questo atteggiamento potrebbe confondere chi sta dall’altra parte, creando malintesi ed inutili tensioni.

Sagittario: il primo posto in classifica appartiene al segno del Sagittario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco si affeziona molto al proprio partner, soprattutto quando vive una relazione importante. Il Sagittario non ama staccarsi in maniera netta dalle persone e preferisce un allontanamento graduale. In alcuni casi, col tempo possono nascere grandi amicizie anche con un ex partner.