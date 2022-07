Il primo incontro di Kate e William: la verità è sorprendente

Royal Family: quando è avvenuto realmente il primo incontro tra Kate Middleton ed il Principe William? La risposta ti lascerà senza parole

Kate Middleton ha sposato il Principe William il 29 aprile 2011. Questa coppia sembra molto felice e regala sempre tanti sorrisi quando compare in pubblico. Il mese scorso, i Cambridge hanno rappresentato la Royal Family al Giubileo di Platino, fermandosi a parlare con alcune persone in Galles. Questi incontri sono sempre molto calorosi, soprattutto per il grande carisma di questa coppia.

Sembra che i Duchi di Cambridge siano i personaggi più amati della famiglia dei Windsor, insieme alla Regina Elisabetta. Su di loro è stato detto tutto ormai. Anzi, quasi tutto! Abbiamo sempre pensato che il loro primo incontro fosse quello del 2001, quando avevano 19 anni e frequentavano la stessa università. In realtà non è così: l’indiscrezione arriva direttamente dalla Gran Bretagna ed ha sorpreso tutti. Ecco tutti i dettagli di questa vicenda.

Kate e William si sono incontrati quando avevano 9 anni

Kate Middleton ed il Principe William si sono incontrati per la prima volta a soli nove anni, quando erano soltanto dei bambini. Lo rivela la scrittrice Katie Nicholl, la quale ha parlato di un evento al quale avrebbero partecipato i due futuri duchi. L’evento in questione sarebbe una partita di hockey delle loro rispettive scuole, avversarie in campo quel giorno. In questa occasione, sia Kate che William sarebbero stati presenti.

Secondo tutte le biografie, William avrebbe incontrato per la prima volta Kate alla Saint Andrew’s, in Scozia, incuriosito dal fatto che tutti parlassero della bellezza della sua futura moglie. Oltre alla partita di hockey ai tempi delle elementari, sembra che la coppia (attualmente alle prese con un importante caso) abbia “rischiato” di incontrarsi anche in un’altra occasione.

Secondo Katie Nicholl, i due avrebbero potuto incontrarsi in Cile. I futuri Duchi di Cambridge si sono affidati alla stessa organizzazione, la Raleigh International, per partecipare ad un programma di volontariato prima di iniziare l’università. Kate andò a Firenze, William in Belize ma entrambi hanno trascorso più di due mesi in Cile. Sembra che non abbiano mai avuto contatti, cosa che sarebbe successa soltanto pochi mesi dopo.