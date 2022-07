“Denuncio tutti”: il padre di Manuel Bortuzzo sbotta e svela tutto

Il padre di Manuel Bortuzzo si è lasciato andare ad un amaro sfogo sui social rivelando di aver denunciato tutti per quanto successo.

Il padre di Manuel Bortuzzo sembrerebbe essere arrivato al limite. Franco, sul suo profilo Instagram, ha annunciato di essere stato zitto e buono, come direbbero i Maneskin, per ben due mesi dopo la fine dell’esperienza di suo figlio al Grande Fratello Vip. Ora però ogni limite è stato superato e per questo motivo ha deciso di agire e di fermare tutto ciò.

Franco Bortuzzo ha denunciato gli haters affermando che nessuno ha il diritto di insultare i membri della sua famiglia, nascondendosi dietro un profilo digitale e per questo motivo da oggi in poi aggiungerà tutti quelli che esagerano sui social, facendo minacce e insulti nei loro confronti.

Il padre di Manuel Bortuzzo ha perso la calma sui social lasciandosi andare ad un amaro sfogo che ha diviso gli utenti della rete come soltanto lui sa fare.

Franco Bortuzzo arriva al limite e annuncia: “E’ ora di finirla!” ma il web non ci sta

Franco Bortuzzo ha annunciato di essere stufo di questa situazione e per questo motivo ha iniziato a bloccare tutti quei profili che non facevano altro che insultare lui e tutti i membri della sua famiglia. Per questo motivo ha deciso di tutelare le persone che ama, rivolgendosi alle autorità competenti portando loro tutto il materiale necessario per poter sporgere denuncia.

“E’ ora di finirla (…)lasciatemi in pace!” ha tuonato il papà di Manuel Bortuzzo. “Non vi ha detto il dottore di seguirmi” ha poi concluso, ma le sue parole non hanno fatto impazzire gli utenti della rete che lo hanno prontamente stroncato. Il motivo?

I fan di Lulù hanno notato le continue frecciate alla Princess e hanno trovato piuttosto incoerente il suo messaggio in quanto sarebbe il primo ad offendere la loro beniamina. Altri, invece, hanno supportato questa sua decisione affermando che i leoni da tastiera non devono assolutamente farla franca.

A dare il suo supporto è stata anche Rita Dalla Chiesa, che ha diviso gli utenti della rete per il suo ingresso al GF Vip, che ha confidato di aver fatto lo stesso con chi insultava le persone che amava.