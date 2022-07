Grande Fratello Vip 7, chi sono i concorrenti? Nomi stellari, ma il web si divide

Il Grande Fratello Vip è pronto ad accogliere nuovi concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia, ma il web non sembra esserne affatto contento.

Il Grande Fratello Vip, salvo cambio di programmi, che sono sempre all’ordine dovrebbe partire il 12 settembre. Per questo motivo la macchina di canale 5 è in moto per formare il cast di quest’anno che avrà l’arduo compito di sostituire le dinamiche che hanno intrattenuto gli utenti della rete per ben sei mesi.

In rete non mancano le prime indiscrezioni sui nuovi vipponi, ma questi non sono stati accolti nel migliore dei modi da parte degli utenti della rete che hanno storto il naso di fronte ai presunti nomi scelti da Alfonso Signorini quest’anno.

Il cast stellare del Grande Fratello Vip 7 non ha convinto gli utenti della rete, che avrebbe preferito si puntasse su nomi differenti rispetto a quelli scelti.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 7 concorrenti: il web stronca il cast

Le anticipazioni del GF Vip rivelano che nella casa più spiata d’Italia potrebbe entrare Rita Dalla Chiesa, la storica conduttrice di Forum. Rita, raggiunta dai microfoni di Fanpage, ha ammesso che ci sono state lunghe chiacchierate con Alfonso Signorini ma che il tutto è ancora da decidere sul suo ingresso.

Altra star che sembrerebbe essere vicina a varcare la famosa soglia rossa è Charlie Gnocchi, inviato di Striscia La Notizia, e di recente si è aggiunta anche la voce di Gegia, nome trapelato in rete da Dagospia. Insomma un cast formato da star della tv di tutto rispetto ma sembrerebbero aver creato un certo malcontento nei confronti del pubblico della rete, che è invece andato in tilt per le ultime foto in abito da sposa dell’ex gieffina, che si aspettavano nomi meno Over per quest’edizione.

E’ pur vero però che Alfonso Signorini è sempre stato molto abile nel creare un cast eterogeneo che potesse mettere d’accordo quella parte di pubblico formata dagli Over ma anche da giovanissimi. Tant’è che tra i concorrenti ufficiali figura anche la cantante Chadia Rodriguez, che nulla ha a che fare con la famiglia di Belen, ma anche Antonino Spinalbese.

Almeno per il momento non c’è nulla da temere e siamo sicuri che il pubblico avrà occasione di ricredersi su questo Grande Fratello Vip 7.