Dal GF Vip all’altare: lei indossa l’abito nuziale e i fan sognano

Dopo la fine dell’esperienza al GF Vip, lei è pronta ad indossare l’abito nuziale facendo sognare gli utenti della rete.

Il GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una nuova edizione, pare ancora più lunga da quella da poco trasmessa, il 12 settembre. Certo, il cast è ancora da definire ma manca davvero poco affinché tutti gli accordi vengano stabiliti.

Gli utenti della rete non vedono l’ora di conoscere i nuovi vipponi di Alfonso Signorini, ma non per questo motivo dimenticano quelli che negli scorsi mesi li hanno tenuti compagnia. Tant’è che sono tutti molto seguiti sui social e tra una stories e l’altra pubblicata su Instagram non è di certo sfuggita l’ultima pubblicata da Federica Calemme.

La bella modella partenopea ha incantato gli utenti della rete pubblicando una serie di scatti che la immortalano mentre indossa degli abiti nunziali, mostrandosi bellissima come non mai.

Federica Calemme dopo il GF Vip incanta il web: la foto toglie il fiato

Federica Calemme ha lasciato di stucco gli utenti della rete che hanno avuto modo di poterla ammirare in queste serie di scatti che non fanno altro che esaltare tutta la sua bellezza e c’è già chi crede che sia pronta a fare il grande passo, proprio come la coppia nata al GF Vip che dopo il primo figlio sogna il matrimonio, con Gianmaria Antinolfi.

Probabilmente però, anzi sicuramente sarà così, le foto sono tratte dal backstage di un servizio fotografico e non dalle prove per la scelta di un ipotetico abito da nozze. I due, infatti, stanno insieme da pochissimi mesi e di matrimonio non se n’è ancora parlato. Anche se i suoi fedeli sostenitori hanno iniziato a fantasticare dopo averla vista indossare il famoso abito bianco mostrando anche una certa gioia di come il tempo li stia dando ragione.

Come mai? Come i lettori più attenti ricorderanno bene, in molti non credevano in questa relazione. Convinti che fosse nata soltanto per avere una maggiore visibilità all’interno del GF Vip, ma nonostante le critiche Gianmaria e Federica stanno ancora insieme e sono pronti a continuare con la loro bellissima storia d’amore.