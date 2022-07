Dopo un figlio, il matrimonio: la coppia del GF Vip fa sognare

La coppia del GF Vip sta facendo sognare i suoi fedeli sostenitori: dopo il primo figlio insieme sta per arrivare il matrimonio.

Il GF Vip non crea soltanto dinamiche interessanti che tengono incollato il pubblico al piccolo schermo nostrano, ma spesso e volentieri ha permesso anche a numerose coppie di formarsi. Alcune si sono separate poco dopo la fine di quell’esperienza, mentre altri stanno ancora insieme ed hanno costruito anche bellissime famiglie.

E’ il caso di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che hanno avuto modo di potersi conoscere proprio all’interno della casa più spiata d’Italia e da poco sono diventati genitori di Gabriele, il loro primo figlio. Secondo il settimanale Nuovo Tv, oltre al diventare genitori i due avrebbero anche tra i loro piani il matrimonio che potrebbe arrivare molto prima di quanto si possa pensare.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, dopo Gabriele arrivano le nozze: ecco quando

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono da poco diventati genitori del piccolo Gabriele e secondo quanto è possibile leggere sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti, la coppia nata durante il GF Vip, che purtroppo non ha portato fortuna a Jessica e Barù su cui è calato il gelo al matrimonio di Davide Silvestri, sarebbe pronta a fare il grande passo ed avrebbe deciso già il tutto.

La rivista, infatti, rivela che Paolo e Clizia vorrebbero celebrare le loro nozze durante il giorno del battesimo del piccolo Gabriele e prendere due piccioni con una fava. La location sarebbe già stata scelta, in quanto la coppia avrebbe optato per Lampedusa e, manco a farlo apposta, in questi giorni si trova proprio in Sicilia per trascorrere qualche giorno di relax. Che sia forse questa l’occasione giusta per organizzare il tutto?

La data, dunque, sarebbe già stata scelta considerando che i due hanno confidato di voler battezzare il piccolo di casa a settembre, subito dopo la fine del periodo estivo.

Il matrimonio di Clizia e Paolo è dunque molto più vicino di quanto si possa credere. Anche se almeno per il momento i due ex gieffini non hanno ancora commentato il gossip che li riguarda ma se per questo nemmeno smentito…