Elisabetta Gregoraci, bacio in diretta sul palco: web in subbuglio

Web in subbuglio per Elisabetta Gregoraci: bacio in diretta sul palco

Elisabetta Gregoraci è una showgirl, modella, ma anche conduttrice. Ha iniziato a presentare spettacoli nella sua regione natia, la Calabria e da lì non ha più smesso.

Proprio in questa settimana si trova alla conduzione di Battiti Live insieme a Alan Palmieri. L’evento musicale si svolge nelle piazze della Puglia e sono invitati tutti gli artisti del momento.

Tutto ciò viene organizzato grazie al Gruppo Norba e va in diretta televisiva su RadioNorba e poi viene mandato in differita su Italia Uno.

La settimana musicale è iniziata e sono nati già i primi gossip. Ecco che Elisabetta Gregoraci bacia proprio Lui di fronte a tutti. Vediamo insieme di chi si tratta

Web in subbuglio per Elisabetta Gregoraci: il bacio che accende il palco

Elisabetta Gregoraci è contentissima di essere tornata a Battiti Live. L’evento non si era mai fermato, ma negli anni di pandemia mondiale non ha potuto girare per l’Italia.

Dopo due anni statici, ecco che la showgirl torna con Alan Palmieri alla conduzione del programma.

Mentre Pierpaolo Pretelli svela un retroscena inedito sulla Gregoraci, tutto è pronto per partire.

Tra i vari artisti del momento, troviamo anche dei grandi ballerini. Uno tra questi è Tommaso Stanzani che partecipò alla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi uscendo ad un passo dalla finale.

Il ragazzo è molto bravo e sta avendo un sacco di opportunità per la sua carriera.

Eccolo che lo troviamo per il secondo anno di fila a Battiti Live e la Gregoraci è molto contenta di ciò. Dopo essersi esibito sul palco ballando con la showgirl, Elisabetta coglie la palla al balzo e gli dà un bacio affettuoso.

Stiamo calmi, nessun Tommaso Zorzi (fidanzato di Stanzani nonché ex gieffino della stessa edizione in cui ha partecipato anche la conduttrice) è stato maltrattato.

Si tratta di un semplice bacio sulla fronte che dimostra una grande amicizia e stima.

La Gregoraci rimane sempre bellissima ed elegante, nonostante esca il retroscena sulla lite con una Vip. In merito al ritorno dell’evento in movimento per la Puglia, la donna è al settimo cielo.

“Ne avevamo bisogno: per reggere quattro ore di diretta serve il supporto del pubblico” spiega contenta Elisabetta e aggiunge: “Per fortuna ho iniziato presto a condurre: dopo gli inizi come modella ho cominciato a presentare, in giro per la Calabria le serate dei concorsi grazie ai quali ero diventata miss Calabria e miss Sorriso. Avevo 17 anni, ho imparato molto”.

La Gregoraci carica a molla il suo pubblico con il bacio in diretta. Quante persone vorrebbero stare al posto di Tommaso Stanzani. Il tempo passa, ma Elisabetta è sempre più bella