Paola Perego al settimo cielo: merito della figlia Giulia

Paola Perego al settimo cielo grazie a sua figlia Giulia

Paola Perego è una conduttrice televisiva, imprenditrice ed ex modella. La donna fa parte della televisione da molti anni e ha tanti fan che la seguono.

Schietta, dura, ma anche molto dolce, Paola è così anche da mamma. La donna ha due figli Riccardo e Giulia entrambi avuti dalla passato storia con il calciatore Andrea Carnevale.

La Perego è al settimo cielo negli ultimi giorni e la fonte della sua felicità è proprio sua figlia Giulia. Scopriamo insieme il motivo di tanta gioia

Paola Perego al settimo cielo per il matrimonio di sua figlia Giulia

La conduttrice Paola Perego pubblica più scatti sul suo profilo Instagram. Si tratta del matrimonio di sua figlia Giulia ed è il settimanale Gente a mostrare le foto del lieto evento.

Nella didascalia, Paola scrive: “Rimarrà per sempre uno dei ricordi più belli“. La presentatrice è fiera di sua figlia e sa che ha scelto l’uomo adatto a lei, dopo aver raccontato il suo dramma costante.

Sua figlia Giulia convola a nozze con Filippo Giovanelli il 24 giugno. E’ stata una giornata indimenticabile. La Perego e la sua ormai non più tanto piccola Giulia conquistano la copertina della rivista. Sono loro due insieme che sorridono in camera e tengono in braccio i due figli di Giulia: Pietro di 3 anni e Giulia di soli 5 mesi.

Paola era già contenta di essere diventata nonna, ma con il matrimonio in chiesa della figlia è arrivata al settimo cielo.

Ma il padre Carnevale? Anche lui era presente ed ha accompagnato super emozionato Giulia all’altare. Nonostante l’amore tra Paola e il calciatore sia finito molto tempo fa, entrambi ci sono sempre stati per i loro due figli.

Appena la Perego ha visto Giulia con indosso il vestito bianco, è scoppiata a piangere. Soprattutto, quando ha visto gli occhi della figlia che incontravano quelli del suo futuro marito, ha capito che l’ha lasciata in dolci mani. Filippo è la metà della mela di Giulia.

La sposa indossava un abito di Chiara Valentini, mentre Paola si è presentata con un completo lilla, il colore dell’estate.

Il matrimonio si è svolto a Monte San Biagio, in provincia di Latina. Dopo il ricevimento si è spostato a Sperlonga dove la festa è durata a lungo.

Qui Giulia ha trascorso tante estati e si sente a casa, inoltre suo padre è nato proprio in questo luogo, mentre Paola racconta il dolore straziante.

Che bello l’amore. Il matrimonio è passato, ma il ricordo rimane nella mente di Paola Perego. Al settimo cielo per sua figlia Giulia, pubblica gli scatti del matrimonio per condividere la gioia di quel momento