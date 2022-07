Jessica Selassiè e Barù: al matrimonio di Davide Silvestri accade l’impensabile

Jessica Selassié e Barù si sono incontrati dopo il Grande Fratello Vip al matrimonio di Davide Silvestri e tra i due è successo l’impensabile.

Jessica Selassié durante il suo percorso al GF Vip di Alfonso Signorini, che è terminato con la sua incoronazione da vincitrice, non ha mai nascosto di avere un certo interesse nei confronti di Barù.

Quest’ultimo ha sempre ammesso di non essere interessato ad un tipo di conoscenza romantica tra loro, ma nonostante ciò la Princess ci ha sempre creduto ed anche gli utenti della rete che hanno sostenuto questa relazione. Purtroppo però dopo la fine del programma le cose non sono affatto migliorate, anzi. Lui si è fidanzato e lei ha spifferato tutti sui social creando un’ulteriore distanza tra loro.

Il destino però ha voluto che si incontrassero al matrimonio di Davide Silvestri e tra i due è successo l’impensabile.

Barù e Jessica Selassié, mai più come prima: cala il gelo al matrimonio di Davide Silvestri

Tra Barù e Jessica Selassié, che ha lasciato a bocca aperta gli utenti della rete dopo con il suo ultimo scatto social, è accaduto l’impensabile dopo la fine del loro percorso al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

A rivelare il tutto è stata la pagina Instagram The Pipol Gossip, che ha preso parte all’evento, rivelando che tra i due non solo è calato il gelo ma che avrebbero festeggiato il più lontano possibile senza mai interagire tra di loro. Una fine tutt’altro che dolce per il loro rapporto, che durante i mesi trascorsi nella casa più spiata d’Italia ha fatto sognare milioni di italiani che da ora in poi dovranno fare i conti con quella che è l’amara realtà dei fatti.

Tra Jessica e Barù è tutto finito anche se i più malizioso sostengono che non sia mai iniziata in realtà, in quanto le speranze e l’interesse dalla Princess non sono mai state ricambiate dal nipote di Costantino della Gherardesca che dopo la fine del programma ha trovato in men che non si dica un nuovo amore.

Per quanto riguarda Jessica, invece, non si sa se il matrimonio dell’ex stella di Vivere possa averle dato la possibilità di conoscere il Principe di cui è alle disperata ricerca.