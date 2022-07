Sai da quale lato hai il serbatoio della benzina? Il trucco per scoprirlo

By

Ti è mai capitato di provare a fare benzina al self-service e di non ricordare da quale lato fosse il serbatoio? Ecco un trucco che potrebbe aiutarti

Sai qual è il lato del serbatoio del carburante? Sembra una domanda stupida, forse scontata ma non è così. Molte persone non ricordano davvero qual è il lato dov’è posizionato il serbatoio. Ti è mai successo di fermarti alla pompa di benzina e di non ricordare quale fosse il lato del serbatoio? Una grande percentuale dei nostri lettori potrebbe rispondere di si, quindi oggi proveremo ad aiutarti con questo simpatico trucco.

Anche se fare benzina sta diventando un serio problema ultimamente a causa degli aumenti del carburante, questo trucco ti farà sorridere e ti permetterà di distrarti per qualche minuto. Pensaci bene, davvero non sai da quale lato hai il serbatoio? Un noto personaggio dello spettacolo inglese ha pubblicato su Twitter la soluzione di questo curioso mistero. Non ti resta che scorrere il testo verso il basso e scoprirlo.

Il trucco per capire da quale lato hai lo sportello del serbatoio

Stephen Fry è un noto comico inglese ed ha pubblicato su Twitter una foto che ha fatto impazzire migliaia di utenti. L’attore ha mostrato una caratteristica presente su moltissime auto, soprattutto su quelle prodotte negli ultimi dieci anni. Guardando l’indicatore della benzina, è possibile notare una piccola freccia che indica il posizionamento dello sportello del carburante. Lo sapevi?

Molti utenti hanno ammesso di non aver mai compreso cosa fosse quella freccia, anche chi ha la stessa auto di Fry. Altri utenti hanno confessato di dimenticare spesso il lato dello sportello del serbatoio, sentendosi meno pazzi quando hanno compreso che si tratta di una lacuna molto comune. La foto del cruscotto dell’auto del comico britannico ha fatto il giro del web, lasciando spiazzati migliaia di persone.

Uno dei commenti più divertenti lo ha scritto un utente inglese: “Non ho mai saputo fino ad oggi che questo fosse il modo per capire dove sia posizionato il tappo del serbatoio. Sono da 64 anni su questo pianeta e li ho vissuti nella totale ignoranza. Bastava guardare quella piccola freccia”. Il post ha ottenuto moltissime condivisioni, non solo su Twitter ma anche sugli altri social network. Cosa aspetti, corri a controllare se anche la tua auto ha questa piccola freccia!