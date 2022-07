Test: trova l’assassino e dimostra di avere il fiuto del vero detective

Sei arrivato sulla scena del crimine e dovrai risolvere il caso in pochissimo tempo: chi è l’assassino? Tira fuori le tue doti da detective

Oggi dovrai metterti nei panni di un vero detective della polizia. Sei stato portato sulla scena del crimine per risolvere un caso di omicidio. Arrivato sul posto, scopri che la vicenda riguarda cinque persone che si conoscevano tra di loro: uno è l’assassino, un altro è il morto e gli ultimi tre non c’entrano niente. Prendi informazioni sui presenti perché devi risolvere il mistero in fretta.

Il primo uomo si chiama Giovanni, gioca a tennis a livello amatoriale ed il giorno successivo all’omicidio ha partecipato ad un torneo, giocando contro una persona che non c’entra con l’omicidio. Il secondo uomo è Saverio, un ragazzo arrivato in città un anno prima che accadesse l’omicidio. È nato in una piccola isola da una famiglia di pescatori. Anche Saverio è un grande appassionato di pesca e sogna di diventare capitano di una nave un giorno.

Il terzo uomo è Francesco, un bel ragazzo che fa il modello. Qualche giorno prima dell’omicidio, Francesco ha posato per Mario. Il quarto uomo è proprio Mario, un pittore molto famoso che vorrebbe finire il ritratto di Francesco entro una settimana. L’ultimo uomo è Alessandro, un ricercatore che è andato in Antartide il giorno successivo all’omicidio. Ha preso parte ad una spedizione per lo studio della biologia marina dell’Antartide e si trova ancora al Polo Sud insieme ad altri 19 colleghi.

La settimana precedente all’assassinio, l’omicida si è rotto una gamba. Francesco e Alessandro si sono conosciuti solo sei mesi prima del delitto. Alessandro conosce l’assassino sin da quando era bambino, erano vicini di casa e sono cresciuti in una grande città. Chi è l’assassino? Hai soltanto un minuto per risolvere il mistero.

La soluzione del test: ecco chi è l’assassino

Credi di aver avuto informazioni a sufficienza per risolvere il caso? Questi test non sono mai semplici perché nascondono spesso un inganno. Se hai trovato l’assassino, non ci resta che farti i complimenti, altrimenti ti invitiamo ad allenarti con altri test simili a questo in futuro. Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica.

Ecco la soluzione del test: sappiamo che Giovanni ha partecipato ad un torneo di tennis, quindi non può aver ammazzato nessuno perché l’assassino ha una gamba rotta. Alessandro è innocente perché l’assassino era il suo vicino di casa. Anche Francesco è innocente perché ha conosciuto Alessandro soltanto sei mesi prima del delitto. Sappiamo che Saverio è nato in una piccola isola e quindi l’assassino non può che essere Mario, mentre la vittima è proprio Saverio.

Ti è piaciuto questo enigma? Sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri, sempre molto interessanti e divertenti come questo.