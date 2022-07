Ballando con le stelle 2022, Milly Carlucci non bada a spese: che cast

L’estate è inoltrata, ma il mondo della tv non può fermarsi in nessun caso: Milly Carlucci sta preparando solide basi per la prossima stagione di Ballando con le Stelle! Saltano fuori dei nomi che fanno impazzire i fan.

Al momento, in piena estate, l’intero palinsesto televisivo sembra essere in stand-by. Dalla Rai alla Mediaset, i programmi tv invernali ed autunnali sono ovviamente in stato di stop, ma solo per quanto riguarda la messa in onda. Ciò accade perché programmi storici ed amatissimi come Ballando con le Stelle si stanno già preparando per i prossimi eventi tv, e la conduttrice Milly Carlucci gioca d’anticipo sul cast: i nomi sono pazzeschi!

Appunto, come ogni spettacolo che si rispetti, si lavora da dietro le quinte. Le news trapelate sono soprattutto quelle inerenti i protagonisti in scena. Nelle ultime edizioni del format di ballo più amato della Rai, Milly Carlucci ha perso non pochi personaggi, soprattutto per quanto riguarda la categoria professionisti.

C’è chi ha spiccato il volo su altri fronti, come Raimondo Todaro, e chi invece per amore della famiglia ha deciso di cambiar ruolo, come Samuel Peron. Insomma, il ricambio generazionale c’è sempre, soprattutto per quanto concerne il cast.

Ci sono dei nomi inaspettati, ma non si sta più nella pelle nel vederli in scena!

Milly Carlucci, la svolta in tv: saltano fuori i nomi del cast

Data d partenza 8 ottobre, e si approda alla diciassettesima edizione! Milly Carlucci non è solo la storica conduttrice di Ballando con le Stelle, è soprattutto una professionista del settore che sa riconoscere concorrenti validi sia per le sfide che per il programma tv. Così, dopo l’indiscrezione saltata fuori su un’assenza inaspettata, ci sono conferme e dei nomi interessanti. Ecco di chi si tratta, i fan non stanno più nella pelle.

Si è parlato di Iva Zanicchi, un’artista con la A maiuscola, infatti sarà presente nel format. Circolano voci che anche l’attore torinese che l’anno scorso ha fatto solo una piccola apparizione in una serata, Gabriel Garko sarà presente nel cast!

Personaggio di grande fama per il mondo dello spettacolo, adesso è un uomo nuovo. Rinato per essere finalmente sé stesso, lo si vedrà in dei panni totalmente differenti, quello di ballerino.

Dalla cantante ci si aspetta tanto divertimento, anche perché è una donna forte e coraggiosa. Lei stessa ha ribadito in interviste che non potrà di certo ballare il Rock ‘n roll, ma è pronta per questa nuova avventura. Di cambiamenti ne vedremo molti quest’anno, dall’abbandono del celebre ballerino per la nascita del figlio, all’entrata in gioco di personaggi unici, e l’attore sembra essere molto atteso dai fan.

In attesa di una piena conferma, restiamo aggiornati per le prossime evoluzioni.