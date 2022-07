Giorgia Soleri, via il reggiseno: Instagram la censura e lei reagisce così

Quanto fa paura una donna consapevole del proprio corpo? Giorgia Soleri lo sa, ma soprattutto sa raccontare molto bene del divario di genere e dell’iper-discriminazione vissuta dal genere femminile. Basta una foto per avere il caos!

L’attivista, scrittrice ed influencer Giorgia Soleri la sa lunga sul settore discriminazioni, anche perché lei è un personaggio famoso che ne ha vissute di tutti i colori. Lei ama il fucsia, e con esso porta avanti la battaglia contro chi non crede nel dolore delle donne. Grazie a lei si leggono sui mezzi di comunicazione istantanei, i social, termini come vulvodinia e pavimento pelvico. Vocaboli che prima non erano mai stati considerati dalle stesse donne ignare di provare un dolore vero, e di non essere così “esagerate”. Combatte gli stigmi sociali con i propri ideali, seguiti da azioni che vengono censurate, come oggi.

Il fucsia sta diventando sempre più un simbolo della sua persona, Giorgia Soleri non ha paura di portare avanti le battaglie delle donne. Crede fortemente in un mondo libero da pregiudizi e discriminazioni, soprattutto nei confronti del genere femminile costretto a rispettare gli ideali di una società anacronistica e diseguale.

Depilate, profumate, sottomesse e pronte a curare il focolare, insomma si tratta di un’eresia! L’influencer non può tenere la bocca chiusa, soprattutto adesso che il suo attivismo sta portando nuovi frutti.

Sempre più donne sono consapevoli del proprio corpo e delle malattie nascoste da sempre presenti. Dare un volto alla violenza di genere è una marcia in più, ed oggi ne è successa un’altra che fa storcere il naso alla scrittrice.

Giorgia Soleri contro la censura: le foto online!

Approdata alla Mondadori con il libro di poesie La Signorina Nessuno, Giorgia Soleri è la stella di punta dei social media nella battaglia contro la discriminazione di genere. E’ una donna forte che sa cosa vuole, anche perché sostenuta dal suo ragazzo, la rockstar e frontman dei Maneskin, Damiano David che dedica spesso parole dolci alla fidanzata, dimostrando che un uomo può essere tutto ciò che vuole. Al di là degli schemi, ecco la censura contrastata dall’influencer.

Basta un seno semi scoperto e qualche pelo per sconvolgere il web! Quando sarà pronto il mondo, o meglio quando la concezione comune si evolverà dalla preistorica considerazione della donna?

La foto a sinistra qui riportata è la prima condivisa da Giorgia, la quale però è stata poco dopo censurata dal social l’ha resa famosa, Instagram, perché risultata fuori luogo. La piattaforma interviene in situazioni nelle quali vengono postate foto poco opportune, ma in questo caso l’influencer non ci sta.

La Soleri considera il gesto come un’appropriazione del suo corpo. Non mostra niente di osceno, semplicemente il suo stare bene! Infatti, è nella foto successiva che dimostra la sua avversione al monito, e reagisce proprio così!

L’affetto dei fan non manca mai, è sostenuta dal suo fandom, che è qualcosa di più dall’essere dei semplici seguaci. Attivisti nel loro piccolo, seguono l’influencer che al proprio fianco ha un uomo speciale e romantico, altro che bello e dannato.

E’ una donna completa perché crede nei suoi sogni, e combatte per un mondo libero da costrizioni dannose e irrispettose.