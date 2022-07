La star italiana all’apice del successo annuncia la scoperta e la cura della sua malattia. Ecco la confessione choc che non ti aspettavi!

Da qualche mese non si parla altro che di lui e della sua malattia. Il noto personaggio pubblico ha intrapreso un percorso difficile e turbolento ma con un risvolto positivo e miracoloso.

Stiamo parlando di Federico Lucia, in arte Fedez. Il rapper italiano, noto ai più per le sue canzoni e per il suo spodalizio artistico con J Ax e matrimonio con Chiara Ferragni rivela a tutti come ha scoperto della sua terribile malattia.

Soltanto pochi mesi fa, Fedez ha scoperto di avere una terribile malattia: il tumore al pancreas. Dopo aver condiviso la sua storia con familiari e amici ha deciso di mettersi a nudo e raccontarlo ai suoi milioni di follower, per sensibilizzare le persone e per aiutare nella lotta contro la malattia e anche per aiutare chi, come lui, si è ritrovato a fare i conti con qualcosa di molto grande.

Fedez che si è dovuto operare in fretta per asportare il tumore, oggi sta bene. Ed in alcune interviste ha rivelato i motivi che lo hanno portato a scoprire la malattia. Scopriamo insieme di più!

Fedez rivela come ha scoperto il tumore al pancreas

La famiglia “Ferragnez” quella composta da Federico Lucia (Fedez), Chiara Ferragni e i piccoli Leone e Lucia è sempre sotto i riflettori. Non da meno, su di loro è stata anche realizzata una serie televisiva disponibile su Amazon Prime.

Spesso il giovane rapper si è ritrovato con gli occhi puntati addosso e questa volta come non mai ha deciso di raccontare e rivelare ogni dettaglio della sua vita, mostrando sia gli aspetti più belli e felici, che quelli più difficili.

In una recente intervista che il marito di Chiara Ferragni ha rilasciato a Novella 2000 ha rivelato i motivi che lo hanno condotto alla scoperta della malattia: grazie ad una lite con la moglie Chiara! A causa di un battibecco infatti, il cantante si è presentato ad una semplice visita di controllo con un ritardo di 2 ore. Per questo motivo è stato visitato da un dottore differente rispetto a quello che lo avrebbe dovuto seguire. Questo medico gli ha infatti consigliato di sottoporsi ad altri esami, più specifici. Esami che poi hanno portato alla diagnosi della malattia.