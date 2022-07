Questi tre segni zodiacali vivranno un periodo difficile in amore

Questi tre segni zodiacali dovranno attendere che passi la tempesta. Alcune circostanze potrebbero portare ad una dolorosa separazione

Non è un periodo per questi tre segni dello zodiaco, almeno dal punto di vista sentimentale. Questa estate potrebbe terminare con una separazione dal proprio partner. Forse alcuni sono già preparati a questo momento perché le cose non vanno bene già da tempo, altri cadranno completamente dalle nuvole. E l’impatto potrebbe essere devastante, meglio tenere gli occhi aperti e fare molta attenzione.

Una relazione può terminare per diversi motivi ma c’è sempre qualcuno che soffre di più. I segni zodiacali di cui vi parleremo oggi avranno bisogno del supporto della famiglia e degli amici per superare il periodo difficile. Poi arriveranno tempi migliori e tornerà il sereno dopo la tempesta. Oggi scopriremo la classifica dei segni zodiacali che vivranno un periodo difficile in amore: ecco il podio.

I segni zodiacali che avranno problemi di cuore in estate

Sagittario: all’ultimo posto del podio troviamo il segno del Sagittario. Questo segno non vivrà un’estate positiva perché riceverà diverse pessime notizie. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco si è illuso di aver trovato la persona giusta ma non è così. Il Sagittario si è accontentato e adesso arriverà il conto. E sarà molto salato! C’è ancora tempo per rimediare agli errori del passato ma bisogna aprire gli occhi adesso.

Scorpione: al secondo posto in classifica troviamo il segno dello Scorpione. Chi appartiene a questo segno zodiacale preferirà una vacanza in solitudine piuttosto che un viaggio con una persona noiosa e insopportabile. Questo segno arriva da mesi di forti tensioni e litigi, la separazione sarà inevitabile. Non c’è bisogno di abbattersi, in futuro sarà importante ascoltare i consigli provenienti dal proprio cuore per non commettere di nuovo gli stessi errori.

Bilancia: al primo posto in classifica c’è il segno della Bilancia. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco perderà interesse nei confronti del proprio partner. Anche in questo caso, la separazione sarà inevitabile, nonostante si tratti di una persona con la quale la Bilancia ha vissuto momenti importanti, pieni di passione e amore. Purtroppo, quando si spegne la fiammella della passione c’è poco da fare, l’importante è concludere il rapporto prima che sia troppo tardi.